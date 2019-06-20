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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF NORTHERN DELAWARE, NORTHEAST MARYLAND, NEW JERSEY, AND PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHERN DELAWARE, NEW CASTLE. IN NORTHEAST MARYLAND, CECIL AND KENT MD. IN NEW JERSEY, ATLANTIC, ATLANTIC COASTAL CAPE MAY, CAMDEN, CAPE MAY, COASTAL ATLANTIC, COASTAL OCEAN, CUMBERLAND, EASTERN MONMOUTH, GLOUCESTER, HUNTERDON, MERCER, MIDDLESEX, MORRIS, NORTHWESTERN BURLINGTON, OCEAN, SALEM, SOMERSET, SOUTHEASTERN BURLINGTON, SUSSEX, WARREN, AND WESTERN MONMOUTH. IN PENNSYLVANIA, BERKS, CARBON, DELAWARE, EASTERN CHESTER, EASTERN MONTGOMERY, LEHIGH, LOWER BUCKS, MONROE, NORTHAMPTON, PHILADELPHIA, UPPER BUCKS, WESTERN CHESTER, AND WESTERN MONTGOMERY. * THROUGH LATE TONIGHT * ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP THIS AFTERNOON AND TONIGHT AND IMPACT MOST OF THE AREA, INCLUDING THOSE AREAS THAT RECEIVED HEAVY RAINFALL LAST NIGHT. HEAVY RAINFALL WILL DEVELOP ONCE AGAIN WITH AS MUCH AS AN ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAIN IN A SHORT TIME. FLASH FLOODING IS LIKELY ONCE AGAIN, AND IT WILL NOT TAKE MUCH ADDITIONAL RAINFALL TO RESULT IN FLASH FLOODING OVER ALREADY FLOODED AREAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT THERE IS THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING WHICH CAN BE LIFE-THREATENING. HEAVY RAIN IS EXPECTED TO OCCUR OVER A SHORT PERIOD OF TIME. RAPIDLY RISING FLOOD WATERS MAY QUICKLY INUNDATE ROADWAYS. STREAMS AND CREEKS COULD LEAVE THEIR BANKS, FLOODING NEARBY PROPERTIES. PLEASE MONITOR THE FORECAST, ESPECIALLY IF YOU LIVE IN A LOCATION THAT IS PRONE TO FLOODING. BE PREPARED TO TAKE ACTION IF A FLASH FLOOD WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA. &&
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MOUNT HOLLY NJ HAS ISSUED A * FLOOD ADVISORY FOR... CENTRAL ATLANTIC COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... OCEAN COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... EASTERN BURLINGTON COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... SOUTHERN MONMOUTH COUNTY IN CENTRAL NEW JERSEY... SOUTH CENTRAL MIDDLESEX COUNTY IN NORTHERN NEW JERSEY... * UNTIL 800 PM EDT. * AT 403 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA. * SOME LOCATIONS THAT COULD EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TOMS RIVER, ASBURY PARK, LAKEWOOD, JACKSON, HOWELL, MANALAPAN, BARNEGAT, TINTON FALLS, HAMMONTON, BEACHWOOD, SHAMONG, MANASQUAN, POINT PLEASANT BEACH, EGG HARBOR CITY, TUCKERTON, PRESIDENTIAL LAKES ESTATES, SEASIDE HEIGHTS, WEYMOUTH, LAKEHURST AND FARMINGDALE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT. &&
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...SMALL CRAFT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT FRIDAY... * WINDS AND SEAS...SOUTHWEST WINDS 10 TO 20 KT WITH GUSTS UP 25 KNOTS, BECOMING NORTHWEST 15 TO 20 KT WITH GUSTS UP TO 30 KT FRIDAY. SEAS 3 TO 5 FEET. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS THAN ONE MILE. INEXPERIENCED MARINERS, ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS. A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 25 TO 33 KNOTS ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT. INEXPERIENCED MARINERS, ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS. &&
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...A SPECIAL MARINE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 645 PM EDT... FOR THE FOLLOWING AREAS... COASTAL WATERS FROM LITTLE EGG INLET TO GREAT EGG INLET NJ OUT 20 NM... COASTAL WATERS FROM MANASQUAN INLET TO LITTLE EGG INLET NJ OUT 20 NM... AT 606 PM EDT, STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR GARDEN STATE NORTH REEF TO NEAR ATLANTIC CITY REEF, MOVING EAST AT 25 KNOTS. HAZARD...WIND GUSTS 34 KNOTS OR GREATER AND SMALL HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...SMALL CRAFT COULD BE DAMAGED IN BRIEFLY HIGHER WINDS AND SUDDENLY HIGHER WAVES. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... GARDEN STATE NORTH REEF, GARDEN STATE SOUTH REEF, LITTLE EGG REEF AND ATLANTIC CITY REEF. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOVE TO SAFE HARBOR UNTIL HAZARDOUS WEATHER PASSES. FREQUENT LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. IF CAUGHT ON THE OPEN WATER, STAY BELOW DECK IF POSSIBLE AND KEEP AWAY FROM UNGROUNDED METAL OBJECTS. && HAIL...<.75IN WIND...>34KTS
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MOUNT HOLLY NJ HAS ISSUED A * FLASH FLOOD WARNING FOR... NORTHWESTERN ATLANTIC COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... NORTHERN CUMBERLAND COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... EAST CENTRAL SALEM COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... NORTHWESTERN OCEAN COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... CAMDEN COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... MERCER COUNTY IN CENTRAL NEW JERSEY... EASTERN GLOUCESTER COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... NORTHERN BURLINGTON COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... SOUTHWESTERN MONMOUTH COUNTY IN CENTRAL NEW JERSEY... SOUTHWESTERN MIDDLESEX COUNTY IN NORTHERN NEW JERSEY... SOUTHEASTERN BUCKS COUNTY IN SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA... * UNTIL 715 PM EDT. * AT 318 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS WERE ABOUT TO MOVE OVER AREAS THAT RECEIVED VERY HEAVY RAINFALL LAST NIGHT. UP TO ONE AND ONE-HALF INCHES CAN BE EXPECTED WITH THESE THUNDERSTORMS. THE RAIN WILL FALL IN A VERY SHORT TIME AND PRODUCE FLASH FLOODING ACROSS PORTIONS OF THE WARNED AREA. CREEKS AND STREAMS REMAIN HIGH. SOME ARE STILL FLOODING FROM LAST NIGHT'S RAIN. THE THUNDERSTORMS EXPECTED OVER THE NEXT HOUR OR TWO WILL ADD MORE RUNOFF AND EXACERBATE CURRENT FLOODING. * SOME LOCATIONS THAT COULD EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TRENTON, VINELAND, CHERRY HILL, BENSALEM, EVESHAM, MOUNT LAUREL, MANALAPAN, EWING, WILLINGBORO, VOORHEES, MEDFORD, GLASSBORO, LINDENWOLD, HAMMONTON, LUMBERTON, PRINCETON, FLORENCE, BELLMAWR, BURLINGTON AND BRISTOL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND...DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
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