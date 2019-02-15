BC-GLF--Woman's Australian Open Scores,1314
LPGA Woman's Australian Open Scores
By The Associated Press
Friday
At The Grange CC
Adelaide, Australia
Purse: $1.3 million
Yardage: 6,648; Par: 72
Second Round
(a-amateur)
|Madelene Sagstrom;67-67;—;134
|Wei-Ling Hsu;65-69;—;134
|Nelly Korda;71-66;—;137
|Haru Nomura;70-67;—;137
|Hannah Green;68-69;—;137
|Jodi Ewart Shadoff;65-73;—;138
|Kris Tamulis;71-68;—;139
|Yu Liu;69-70;—;139
|Bronte Law;67-72;—;139
|Marina Alex;72-68;—;140
|Gaby Lopez;71-69;—;140
|Amy Yang;70-70;—;140
|Alena Sharp;69-71;—;140
|Carlota Ciganda;68-72;—;140
|Moriya Jutanugarn;68-72;—;140
|Jin Young Ko;68-72;—;140
|Charley Hull;75-66;—;141
|Jeongeun Lee6;72-69;—;141
|Angel Yin;72-69;—;141
|Celine Boutier;71-70;—;141
|Minjee Lee;71-70;—;141
|Karis Davidson;71-70;—;141
|Marissa Steen;70-71;—;141
|Dana Finkelstein;70-71;—;141
|Karrie Webb;67-74;—;141
|Meghan MacLaren;73-69;—;142
|Mirim Lee;73-69;—;142
|Ashleigh Buhai;72-70;—;142
|Mi Hyang Lee;71-71;—;142
|Jane Park;69-73;—;142
|Kristen Gillman;68-74;—;142
|Xiyu Lin;74-69;—;143
|Azahara Munoz;72-71;—;143
|Jaclyn Lee;72-71;—;143
|Lindsey Weaver;72-71;—;143
|Sarah Kemp;72-71;—;143
|Celine Herbin;71-72;—;143
|Maria Torres;71-72;—;143
|Felicity Johnson;71-72;—;143
|Lauren Stephenson;70-73;—;143
|Jackie Stoelting;68-75;—;143
|Teresa Lu;77-67;—;144
|Charlotte Thomas;74-70;—;144
|Mina Harigae;72-72;—;144
|Lindy Duncan;71-73;—;144
|Sarah Schmelzel;70-74;—;144
|Brittany Altomare;69-75;—;144
|Ariya Jutanugarn;76-69;—;145
|Thidapa Suwannapura;74-71;—;145
|Lee-Anne Pace;73-72;—;145
|Catriona Matthew;73-72;—;145
|Jaye Marie Green;73-72;—;145
|Nicole Broch Larsen;73-72;—;145
|Tonje Daffinrud;72-73;—;145
|Elizabeth Szokol;71-74;—;145
|Katherine Kirk;71-74;—;145
|Caroline Masson;71-74;—;145
|Pornanong Phatlum;71-74;—;145
|Isi Gabsa;71-74;—;145
|Sakura Yokomine;76-70;—;146
|Morgan Pressel;74-72;—;146
|Nanna Koerstz Madsen;74-72;—;146
|Stephanie Meadow;73-73;—;146
|Ayako Uehara;73-73;—;146
|Luna Sobron;73-73;—;146
|Munchin Keh;72-74;—;146
|Kim Kaufman;72-74;—;146
|Lizette Salas;71-75;—;146
|Amy Olson;70-76;—;146
|Annie Park;70-76;—;146
Missed the Cut
|a-Yuri Yoshida;76-71;—;147
|Peiyun Chien;76-71;—;147
|Alison Lee;75-72;—;147
|Rebecca Artis;74-73;—;147
|Jacqui Concolino;74-73;—;147
|Sarah Jane Smith;73-74;—;147
|Amy Walsh;73-74;—;147
|Anne-Catherine Tanguay;73-74;—;147
|Daniela Darquea;73-74;—;147
|Pavarisa Yoktuan;71-76;—;147
|Mel Reid;70-77;—;147
|Wichanee Meechai;77-71;—;148
|Aditi Ashok;75-73;—;148
|Marianne Skarpnord;75-73;—;148
|Chella Choi;74-74;—;148
|Muni He;73-75;—;148
|Benyapa Niphatsophon;73-75;—;148
|Christina Kim;73-75;—;148
|Stephanie Na;73-75;—;148
|Beatriz Recari;73-75;—;148
|Pei-Ying Tsai;71-77;—;148
|Lydia Ko;71-77;—;148
|Haeji Kang;70-78;—;148
|Georgia Hall;69-79;—;148
|a-Maddison Hinson-Tolchard;79-70;—;149
|Cheyenne Woods;78-71;—;149
|Mo Martin;76-73;—;149
|Emma Talley;76-73;—;149
|a-Mayu Wakui;75-74;—;149
|Ally McDonald;75-74;—;149
|Mariah Stackhouse;75-74;—;149
|Laura Davies;74-75;—;149
|Brittany Marchand;73-76;—;149
|Hina Arakaki;73-76;—;149
|Brittany Lang;72-77;—;149
|Erika Hara;70-79;—;149
|Dani Holmqvist;79-71;—;150
|Pannarat Thanapolboonyaras;77-73;—;150
|Hanee Song;77-73;—;150
|Klara Spilkova;77-73;—;150
|Brianna Do;77-73;—;150
|Kendall Dye;76-74;—;150
|Megan Khang;76-74;—;150
|Cathryn Bristow;74-76;—;150
|Linnea Strom;78-73;—;151
|Michele Thomson;76-75;—;151
|Kylie Henry;76-75;—;151
|Ryann O'Toole;76-75;—;151
|a-Yae Eun Hong;75-76;—;151
|Jenny Haglund;75-76;—;151
|Laura Gonzalez Escallon;74-77;—;151
|Yani Tseng;78-74;—;152
|Prima Thammaraks;77-75;—;152
|Mariajo Uribe;76-76;—;152
|Miki Sakai;76-76;—;152
|Sherman Santiwiwatthanaphong;76-76;—;152
|Suzuka Yamaguchi;75-77;—;152
|Joanna Klatten;74-78;—;152
|Whitney Hillier;77-76;—;153
|Becca Huffer;75-78;—;153
|Amy Boulden;75-78;—;153
|a-Doey Choi;73-80;—;153
|Dottie Ardina;84-70;—;154
|Olivia Cowan;80-74;—;154
|Pernilla Lindberg;78-76;—;154
|Holly Clyburn;77-77;—;154
|a-Hira Naveed;75-79;—;154
|Paula Creamer;73-81;—;154
|Candie Kung;84-71;—;155
|Beth Allen;79-76;—;155
|Ruixin Liu;75-80;—;155
|Christine Wolf;73-82;—;155
|Su Oh;77-81;—;158
|Hee Jung Lim;77-WD