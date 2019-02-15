BC-GLF--Woman's Australian Open Scores,1314

LPGA Woman's Australian Open Scores

By The Associated Press

Friday

At The Grange CC

Adelaide, Australia

Purse: $1.3 million

Yardage: 6,648; Par: 72

Second Round

(a-amateur)

Madelene Sagstrom;67-67;—;134
Wei-Ling Hsu;65-69;—;134
Nelly Korda;71-66;—;137
Haru Nomura;70-67;—;137
Hannah Green;68-69;—;137
Jodi Ewart Shadoff;65-73;—;138
Kris Tamulis;71-68;—;139
Yu Liu;69-70;—;139
Bronte Law;67-72;—;139
Marina Alex;72-68;—;140
Gaby Lopez;71-69;—;140
Amy Yang;70-70;—;140
Alena Sharp;69-71;—;140
Carlota Ciganda;68-72;—;140
Moriya Jutanugarn;68-72;—;140
Jin Young Ko;68-72;—;140
Charley Hull;75-66;—;141
Jeongeun Lee6;72-69;—;141
Angel Yin;72-69;—;141
Celine Boutier;71-70;—;141
Minjee Lee;71-70;—;141
Karis Davidson;71-70;—;141
Marissa Steen;70-71;—;141
Dana Finkelstein;70-71;—;141
Karrie Webb;67-74;—;141
Meghan MacLaren;73-69;—;142
Mirim Lee;73-69;—;142
Ashleigh Buhai;72-70;—;142
Mi Hyang Lee;71-71;—;142
Jane Park;69-73;—;142
Kristen Gillman;68-74;—;142
Xiyu Lin;74-69;—;143
Azahara Munoz;72-71;—;143
Jaclyn Lee;72-71;—;143
Lindsey Weaver;72-71;—;143
Sarah Kemp;72-71;—;143
Celine Herbin;71-72;—;143
Maria Torres;71-72;—;143
Felicity Johnson;71-72;—;143
Lauren Stephenson;70-73;—;143
Jackie Stoelting;68-75;—;143
Teresa Lu;77-67;—;144
Charlotte Thomas;74-70;—;144
Mina Harigae;72-72;—;144
Lindy Duncan;71-73;—;144
Sarah Schmelzel;70-74;—;144
Brittany Altomare;69-75;—;144
Ariya Jutanugarn;76-69;—;145
Thidapa Suwannapura;74-71;—;145
Lee-Anne Pace;73-72;—;145
Catriona Matthew;73-72;—;145
Jaye Marie Green;73-72;—;145
Nicole Broch Larsen;73-72;—;145
Tonje Daffinrud;72-73;—;145
Elizabeth Szokol;71-74;—;145
Katherine Kirk;71-74;—;145
Caroline Masson;71-74;—;145
Pornanong Phatlum;71-74;—;145
Isi Gabsa;71-74;—;145
Sakura Yokomine;76-70;—;146
Morgan Pressel;74-72;—;146
Nanna Koerstz Madsen;74-72;—;146
Stephanie Meadow;73-73;—;146
Ayako Uehara;73-73;—;146
Luna Sobron;73-73;—;146
Munchin Keh;72-74;—;146
Kim Kaufman;72-74;—;146
Lizette Salas;71-75;—;146
Amy Olson;70-76;—;146
Annie Park;70-76;—;146

Missed the Cut

a-Yuri Yoshida;76-71;—;147
Peiyun Chien;76-71;—;147
Alison Lee;75-72;—;147
Rebecca Artis;74-73;—;147
Jacqui Concolino;74-73;—;147
Sarah Jane Smith;73-74;—;147
Amy Walsh;73-74;—;147
Anne-Catherine Tanguay;73-74;—;147
Daniela Darquea;73-74;—;147
Pavarisa Yoktuan;71-76;—;147
Mel Reid;70-77;—;147
Wichanee Meechai;77-71;—;148
Aditi Ashok;75-73;—;148
Marianne Skarpnord;75-73;—;148
Chella Choi;74-74;—;148
Muni He;73-75;—;148
Benyapa Niphatsophon;73-75;—;148
Christina Kim;73-75;—;148
Stephanie Na;73-75;—;148
Beatriz Recari;73-75;—;148
Pei-Ying Tsai;71-77;—;148
Lydia Ko;71-77;—;148
Haeji Kang;70-78;—;148
Georgia Hall;69-79;—;148
a-Maddison Hinson-Tolchard;79-70;—;149
Cheyenne Woods;78-71;—;149
Mo Martin;76-73;—;149
Emma Talley;76-73;—;149
a-Mayu Wakui;75-74;—;149
Ally McDonald;75-74;—;149
Mariah Stackhouse;75-74;—;149
Laura Davies;74-75;—;149
Brittany Marchand;73-76;—;149
Hina Arakaki;73-76;—;149
Brittany Lang;72-77;—;149
Erika Hara;70-79;—;149
Dani Holmqvist;79-71;—;150
Pannarat Thanapolboonyaras;77-73;—;150
Hanee Song;77-73;—;150
Klara Spilkova;77-73;—;150
Brianna Do;77-73;—;150
Kendall Dye;76-74;—;150
Megan Khang;76-74;—;150
Cathryn Bristow;74-76;—;150
Linnea Strom;78-73;—;151
Michele Thomson;76-75;—;151
Kylie Henry;76-75;—;151
Ryann O'Toole;76-75;—;151
a-Yae Eun Hong;75-76;—;151
Jenny Haglund;75-76;—;151
Laura Gonzalez Escallon;74-77;—;151
Yani Tseng;78-74;—;152
Prima Thammaraks;77-75;—;152
Mariajo Uribe;76-76;—;152
Miki Sakai;76-76;—;152
Sherman Santiwiwatthanaphong;76-76;—;152
Suzuka Yamaguchi;75-77;—;152
Joanna Klatten;74-78;—;152
Whitney Hillier;77-76;—;153
Becca Huffer;75-78;—;153
Amy Boulden;75-78;—;153
a-Doey Choi;73-80;—;153
Dottie Ardina;84-70;—;154
Olivia Cowan;80-74;—;154
Pernilla Lindberg;78-76;—;154
Holly Clyburn;77-77;—;154
a-Hira Naveed;75-79;—;154
Paula Creamer;73-81;—;154
Candie Kung;84-71;—;155
Beth Allen;79-76;—;155
Ruixin Liu;75-80;—;155
Christine Wolf;73-82;—;155
Su Oh;77-81;—;158
Hee Jung Lim;77-WD

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