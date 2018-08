BALLY’S ATLANTIC CITY

Park Place and Boardwalk

Wild Wild West 609-340-2000 Thursday: live music, 9 p.m., DJ, 8:30 p.m.; Friday: live music, 10 p.m., DJ, 9 p.m.; Saturday: live music, 10 p.m., DJ, 9 p.m.; Sunday: live music, 10 p.m., DJ, 9 p.m.; Th, F, Sa, Su

The Deck at Boardwalk Saloon 609-340-2000 Thursday: live music, 3 p.m.; Saturday: live music, 3 p.m.; Sunday; live music., 3 p.m.; F, Sa, Su

Bally’s Beach Bar 609-340-2000 Thursday: DJ, 1 p.m., live music, 2 p.m., DJ, 8 p.m., live music, 8 p.m.; Friday: DJ, 1 p.m., live music, 2 p.m., live music, 8 p.m., DJ, 9 p.m.; Saturday: DJ, 1 p.m., live music, 2 p.m., DJ, 6 p.m., DJ, 10 p.m.; Sunday: DJ, 1 p.m., live music, 2 p.m., Industry Night with Special Guest DJ’s, 8 p.m.; Monday: DJ, 1 p.m., live music, 2 p.m., DJ, 8 p.m.; Tuesday: DJ, 1 p.m., live music, 2 p.m., DJ, 8 p.m., live music, 8 p.m.; Wednesday: live entertainment; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Harry’s Oyster Bar 609-431-0092 Thursday: Ken Shiles & CiBon; Friday: Radio Neon Duo, 2 p.m., Lefty Lucy, 6:30 p.m.; Saturday: Mel & Tony, 1 p.m., Usual Suspects, 7 p.m.; Sunday: Robin Gazzara, 1 p.m., Tidal Wave, 6:30 p.m.; Monday: live music; Tuesday: live music; Wednesday: live music; Th, F, Sa, Su, M, T, W

BORGATA HOTEL CASINO & SPA

1 Borgata Way

Gypsy Bar 609-317-1000 Thursday: JJ Rupp, 10 p.m.; Friday: Jump Off Band, 7 p.m., 3AM Tokyo, 11 p.m.; Saturday: Late Last Night, 7 p.m., Steal the Sky, 11 p.m.; Sunday: Lost in Paris, 8:30 p.m.; Wednesday: Kristen & The Noise, 9 p.m.; Th, F, Sa, Su, W

Premier 609-317-1000 Thursday: Latin Nights with Tito El Bambino, 11 p.m.; Friday: Matoma, 11 p.m.; Saturday: Brooke Evers, 10 p.m.; Monday: Tay James, 11 p.m.; Th, F, Sa, M

Beer Garden 609-317-1000 Thursday: Piano Fight Club, 6 p.m.; Friday; DJ Ernesto, 2 p.m., Sidearm, 6:30 p.m.; Saturday: DJ Ernesto, 1 p.m., Hunkajunk, 6:30 p.m.; Sunday: Brian & The Coconutz, 2 p.m.; Th, F, Sa, Su

CAESARS ATLANTIC CITY

2100 Pacific Avenue

2100 609-348-4411 Friday: DJ, 9 p.m.; Saturday: DJ, 9 p.m.; Sunday: DJ, 9 p.m.; Th, Sa, Su

GOLDEN NUGGET

Huron Avenue and Brigantine Boulevard

Haven Nightclub 609-340-5111 Thursday: DJ Vito G; Friday: DJ Stellar; Saturday: DJ Whoo Kid; Th, F, Sa

The Deck 609-340-5111 Thursday: B Street, 8 p.m.; Friday: Seven Stone, 8:30 p.m.; Saturday: Billy Walton Band, 2:30 p.m., Don’t Call Me Francis, 8:30 p.m.; Sunday: The Exceptions, 2 p.m., Dane Anthony, 7:30 p.m.; Monday: Sensamotion, 7:30 p.m.; Tuesday: Michael James, 6 p.m.; Wednesday: Penny Rhodes, 7 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Rush Lounge 800-777-8477 Thursday: Dane Anthony, 8 p.m.; Friday: Ann Michal, 6 p.m., Big City, 10 p.m.; Saturday: Bobby & Kit, 6 p.m., Se7en Band, 10 p.m.; Sunday: Cara & Steve Duo, 8 p.m., Laura Lea, 8 p.m.; Monday: Ann Michal, 8 p.m.; Tuesday: Patty & Bugzy, 8 p.m.; Wednesday: Lisa Bouchelle, 8 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

HARRAH’S RESORT

777 Harrah’s Boulevard

Eden Lounge 609-441-5165 Thursday: live music. 8 p.m.; Friday: live music, 9:15 p.m., DJ, 10 p.m.; Saturday: live music, 9:15 p.m., DJ, 10 p.m. Sunday: live music, 9:15 p.m., DJ, 10 p.m.; Monday: live music, 8 p.m.; Tuesday: live music, 8 p.m.; Wednesday: live entertainment; TH, F, Sa, Su, M, T, W

Martorano’s 800-242-7724 Friday: DJ, 9 p.m.; Saturday: DJ, 9 p.m.; F, Sa

The Pool After Dark 609-441-5585 Friday: TJ Lavin; Saturday: Endless Summer Saturdays Hosted by Special Guest TJ Lavin, Music by DJ Tim Tones with EmCee HD, Epic Saturdays featuring Camron, 10 p.m.; Sunday: Sunday Night Swim; Wednesday: Wet ‘n’ Wild Wednesdays; F, Sa, Su, W

X-Bar Friday: DJ, 10 p.m., DJ, 1:30 a.m.; Saturday: DJ, 10 p.m., DJ, 1:30 a.m.; Sunday: DJ, 10 p.m., DJ, 1:30 a.m.; F, Sa, Su

RESORTS CASINO HOTEL

1133 Boardwalk

Bar One 609-344-6000 Thursday: Live entertainment, 10 p.m.; Friday: live entertainment; Saturday: live entertainment; Sunday: live entertainment; Monday: live entertainment; Tuesday: live entertainment; Wednesday: live entertainment; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Five O’Clock Somewhere Bar 609-431-4100 Thursday: trivia, 6-9 p.m.; Th

Gallagher’s Burger Bar 609-340-6555 Thursday: happy hour, noon to 6 p.m.; Friday: happy hour, noon to 6 p.m.; Sunday: happy hour, noon to 6 p.m.; Monday: happy hour, noon to 6 p.m.; Tuesday: happy hour, noon to 6 p.m.; Wednesday: happy hour, noon to 6 p.m.; Th, F, Su, M, T, W

Landshark Bar and Grill 609-431-4120 Thursday: Ally & Brian, 5 p.m., 7 Bridges, 7 p.m.; Friday; DJ Sojo, 3 p.m., DJ Centuri, 8 p.m.; Saturday: DJ Mauro, 3 p.m., DJ Chris Roberts, 8 p.m.; Sunday; DJ Centuri, 2 p.m.; Monday; 5 Times Famous; Tuesday: 5 Times Famous; Wednesday: Ally & Brian, 5 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Margaritaville 609-431-4120 Thursday: 5 Times Famous; Friday; Cheezy & The Crackers, 7 p.m.; Saturday: Trinidelphia, 7 p.m.; Sunday: Beth, 5 p.m.; Monday: Landshark Band; Tuesday: Landshark Band, 6 p.m.; Wednesday: 5 Times Famous, 6 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

TROPICANA ATLANTIC CITY

2831 Boardwalk

10 North 1-800-The-Trop Thursday: Darin MacDonald, 6 p.m.; Th

Bar Olon 1-800-The-Trop Friday: live music, 8 p.m.; Saturday: live music; F, Sa

Kiss Kiss Nightclub 609-300-1615 Thursday: DJ; Friday: DJ; Saturday: DJ; Th, F, Sa

Okatshe: Sake.Sushi.Spinning 1-800-The-Trop Friday; DJ, 9 p.m.; Saturday: DJ, 9 p.m.; Sunday; DJ, 9 p.m.; F, Sa, Su

Boogie Nights 888-940-7080 Thursday: 90s Night; Friday: Cougars and Cubs Ball; Saturday: Oh Boy Saturday, Foxy Lady Contest, Primal Men Male Revue, 7:30 p.m.; Th, F, Sa

Cuba Libre The Quarter, 609-348-6700 Friday: La Mega Fridays!; Saturday: Bailamos Sabados; F, Sa

Planet Rose Karaoke Lounge The Quarter, 609-344-6565 Daily Karaoke, 8 p.m. Th, F, Sa, Su, M, Tu, W

Anthem 609-576-5206 Thursday: Social Thursdays with DJ; Saturday: Diva Royale Show, 8 p.m.; Sunday: Sunday Funday with DJ; Wednesday: Club Comedy, 8 p.m.; Th, Sa, Su, W

Tango’s 1-609-340-4000 Thursday: Stealing Savanah, 9 p.m.; Friday; Se7en Band, 7 p.m., DJ Ralph, 11 p.m.; Saturday: Annmichal, 3 p.m., Big City, 7 p.m., DJ Ralph, 11 p.m.; Sunday: Big Bang Baby, 9 p.m.; Monday: Beth Tinnon Duo, 9 p.m.; Tuesday: DC Duo, 9 p.m.; Wednesday; Mark Diomede & The Juggling Suns Project, 9 p.m.; TH, F, Sa, Su, M, T, W

Firewaters Saloon 609-344-6699 Friday: live music, 10 p.m.; Saturday: live music, 10 p.m; F, Sa

Cabana Five Bar & Pool Deck Friday: live entertainment; Saturday: live entertainment, noon; Wednesday: live entertainment, 3 p.m.; F, Sa, W

HARD ROCK HOTEL & CASINO ATLANTIC CITY

1000 Boardwalk

Lobby Bar 609-449-1000 Thursday: Iconik Band, 6 p.m., Johnny O, 10 p.m.; Friday: Iconik Band, 6 p.m., Johnny O, 10 p.m.; Saturday: Iconik Band, 6 p.m., Johnny O, 10 p.m.; Sunday: Iconik Band, 8:30 p.m.; Monday: Neptunes Band, 5 p.m.; Tuesday: Neptunes Band, 5 p.m.; Wednesday: Groove Marmalade, 8:30 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Council Oak Lounge 609-449-1000 Thursday: Nick Howard Duo, 5 p.m., Arsoniste, 8:30 p.m.; Friday: Nick Howard Duo, 6 p.m., Arsoniste, 9:30 p.m.; Saturday: Nick Howard Duo, 6 p.m., Arsoniste, 9:30 p.m.; Sunday: Arsoniste, 6 p.m.; Tuesday: Arsoniste, 6 p.m.; Wednesday: Matt Giraud, 5 p.m., Arsoniste, 8:30 p.m.; Th, F, Sa, Su, T, W

Hard Rock Café Boardwalk Stage 609-449-1000 Thursday: Jerry Blavat, 4 p.m.; Tuesday: Jerry Blavat, 4 p.m.; Th, T

Hard Rock Café 609-449-1000 Friday: Max Weinberg, 9 p.m.; Saturday: Max Weinberg, 9 p.m.; Sunday: Alex Brown & Victor Provos, 11 a.m., Arlene’s Karaoke, 9 p.m.; Monday: Walter Trout, 9 p.m.; F, Sa, Su, M

Beach Bar 609-449-1000 Friday: Dr Cheeko, 1 p.m.; Saturday: DJ Mike Lowry, 10 p.m.; F, Sa

Daer Nightclub 609-449-6432 Friday: Alan Walker; Saturday: Vice; Sunday; Knife Party; F, Sa, Su

OCEAN RESORT CASINO

500 Boardwalk

HQ2 Nightclub 609-783-8001 Saturday: Dada Life, noon, Chris Lake, 10 p.m.; Sunday: The Martinez Brothers, noon; Sa, Su

Ivan Kane’s Royal Jelly Burlesque Nightclub 609-225-4458 Thursday: DJ; Friday: DJ; Saturday: DJ; Sunday; DJ: Th, F, Sa, Su

ABSECON

The Black Cat Bar & Grill 1 N.Shore Road, 609-641-2323 Thursday: Open Mic with the Rollers; Saturday: live music; Wednesday: Karaoke with Mike Maggio, 8 p.m.; Th, Sa, W

Fred & Ethel’s Lantern Light Restaurant & Tavern 1 N. New York Road, Smithville 609-652-0544 Friday: Mott’s Creek Pickers; Saturday: Smokey; F, Sa

Hi-Point Pub 5 North Shore Road, 609-641-3172 Thursday: Quizzo; Tuesday: Karaoke with Troy David; Th, T

ATLANTIC CITY

Kelsey’s 1545 Pacific Ave., 609-344-2200 Friday: live music; Saturday: Live music; Sunday: Live Jazz with Tony Day & Friends, 6:30 p.m.; Wednesday: Wine Down Wednesdays with Showtyme; F, Sa, Su, W

Rainbow Room 55 S. Bellevue Ave., 609-317-4593 Thursday: Thirsty Thursday, 9 p.m.; Friday: Jukebox Happy Hour Fridays, 4 p.m.; Saturday: Drag Show hosted by Jenna Tall: Sunday: Male Review; Monday; Seng’s Slay Mondays; Tuesday: Acoustic Tuesdays hosted by Genie S. Garden; Th, F, Sa, Su, M, T

The Claridge The Boardwalk & Park Place, 844-224-7386 Tuesday: Industry Tuesday with Live DJ, 8 p.m.; T

Sixty Flagship Resort, 60 North Maine Ave., 609-347-3524 Friday: live music; Saturday: live music; F, Sa

Formica Bros. Bakery, 2310 Arctic Ave., 609-344-2732 Thursday: Lew London, Ray Malach and Bob Mower, 7 to 9 p.m.; Th

Wonder Bar 3701 Sunset Ave., 609-344-8888 Saturday: Cruzan Rum Promo Girls, 6:30 p.m., Dino Cavaliri, 9 p.m.; Sa

The Tun Tavern 2 Convention Blvx., 609-347-7800 Thursday: Open Mic Night; Saturday: Live Music; Sunday: Games on the Patio; Monday: Brews & Board Games; Tuesday: Quizzo; TH, Sa, Su, M, T

Little Water Distillery 807 Baltic Ave., Unit B, 609-344-7867 Thursday: Prosperity Rum Retail Release Event, 7 p.m.; Th

Chelsea Beach Bar Morris Ave. & The Beach, 212-542-0999 Saturday: DJ; Sa

Proud Mary’s 3209 Fairmount Ave., 609-348-3322 Thursday: NorStep Presents; Green Jelly, 6 p.m.; Th

AVALON

Circle Tavern 2008 Dune Drive, 609-967-3456 Friday: DJ; Saturday: Sidearm; F, Sa

The Princeton 2008 Dune Drive, 609-9667-3456 Friday: Lima Bean Riot; Saturday; The Sofa Kings; Sunday: Brunch with Black Dandelion; F, Sa, Su

Sandbar Village Beach Bar & Lounge 7849 Dune Drive, 609-551-0101 Thursday: Steve Moore & MIA; Friday: Dom Grasso Duo; Saturday: Sean Loosh; Sunday: Cheezy & The Crackers; Monday: Robin Gazzara; Tuesday: Atley Moon; Wednesday: MJ Nestor; Th, F, Sa, Su, M, T, W

The Windrift 105 80th Street, 800-453-7438 Thursday: Jim Bannach, DJ Jules, The Exceptions; Friday: Darin MacDonald, 6 p.m., DJ Jules, 8 p.m., Chatterband, 9:30 p.m.; Saturday: Michael Bannach Duo, 4 p.m., Jim Bannach, 6 p.m., DJ Jules, 8 p.m., Love Seed Mama Jump, 9:30 p.m.; Sunday: Jimmy Doran, 6 p.m., Darin MacDonald, 6 p.m., DJ Jules, 8 p.m.; Monday: Jim Bannach, 6 p.m., John Anthony, 7 p.m.; Tuesday: DJ Jules, 4 p.m., Chris Huff, 4 p.m., Darin MacDonald, 6 p.m.; Jimmy Doran, 6 p.m., Cara & Steve, 8:30 p.m.; Wednesday; Doug Jennings, 6 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Whitebrier 260 20th St., 609-967-5225, Thursday: Black Dandelion; Saturday: live music; Sunday: Dueling Pianos; Monday: Quizzo; Th, Sa, Su, M

Bobby Dee’s Rock’n Chair Restaurant 2409 Dune Drive, 609-967-3300 Thursday: Quizzo, 8:15 p.m.; Friday: Juicy Trio, 9 p.m.; Saturday: Boatloads, 10 p.m.; Sunday; Johnny’s Cousin Steve, 7:30 p.m.; Monday; Rob Lipkin, 7:30 p.m.; Tuesday: Jay Milley; Wednesday: Ann Oswald; Th, F, Sa, Su, M, T, W

BARNEGAT

Lefty’s Tavern 547 North Main St., 609-607-0707 Friday: live music, 1st Friday Comedy with Buddy FitzPatrick, Matt Wayne, and Joel Richardson; Saturday: Smile Mafia; Tuesday: Poker Night; Wednesday: live music; F, Sa, T, W

Lighthouse Tavern 397 Route 9, 609-693-3150 Thursday: Live Trivia, 8 p.m.; Friday: Matt Noffsinger, 8 p.m.; Saturday: Midnight Chill, 8 p.m.; Tuesday: Karaoke with DJ Don, 8:30 p.m.; Wednesday: Bar Bingo, 8 p.m., World Tavern Poker, 7:30 and 9:30 p.m.; Th, F, Sa, T, W

BEESLEY’S POINT

Tuckahoe Inn Route 9, 609-390-3322 Thursday: Atley Moon and the Say Somethings; Friday: Mighty Parrot Band; Saturday: Ben Singleton Band; Sunday: Bob Campanell; Monday; Jim Fisher, 5 p.m.; Tuesday: Ann Oswald, 5 p.m., Scott Kirby, 7 p.m.; Wednesday: Bob Campanell, 5 p.m., Raggamuffins; Th, F, Sa, Su, M, T, W

BRIGANTINE

St. George’s Pub 4282 Harbor Beach Boulevard, 609-266-1001 Saturday: Karaoke with Mike Maggio; Wednesday: Quizzo; Sa, W

The Cove 3700 Brigantine Blvd., 609-264-5740 Friday; live music; Saturday: live music; Wednesday; Kontenders Poker; F, Sa, W

The Cellar 32 3119 Revere Blvd., 609-264-9463 Friday: Billy McMenamin; Saturday: live music; F, Sa

Laguna 1400 Ocean Ave, 609-266-7731 Thursday: Cheezy & The Craackers; Friday: Billy Walton Band, Goodman Fiske; Saturday; Cheezy, Grooveheart, Screaming Broccoli; Sunday: Incognito, Dan Burke Band; Monday: Open Mic; Tuesday: Origininaire; Wednesday: Grooveheart; Th, F, Sa, Su, M, T, W

CAPE MAY

Brown Room Congress Hall, 200 Congress Place, 609-884-8421 Saturday: Darin MacDonald; Sunday: Peter McCarthy; Monday: Chad Morales; Tuesday: Aaron Buros; Wednesday: Erik Hetzel; Sa, Su, M, T, W

Boiler Room Congress Hall, 200 Congress Place, 609-884-8421 Thursday: Walter Sapsai; Saturday: Dane Anthony Band; Monday; Don Shaw; Wednesday: Ray Gervato; Th, Sa, M, W

Rusty Nail 205 Beach Ave., 609-884-0017 Thursday: Gregg Carpenter; Friday: Mike Flanigan, Valeri Vuolo; Saturday: Andy Reeves, The Deck Band; Sunday: Wesley Ochs, Terry & Tim; Tuesday: Maddie Hogan; Wednesday: Dale & Tommy; Dion Paci, Th, F, Sa, Su, T, W

King Edward Bar 301 Howard St., 609-884-8409 Thursday: Howard Street Ramble with Chris Gillin-Schwartz; Friday: The Clavicles; Sunday: The Clavicles; Monday: Andy Reeves; Tuesday: Mike Flanigan & Daisy Castro; Th, F, Su, M, T

Fins Bar & Grille 142 Decatur Street, 609-884-3449 Thursday: Delco Acoustic, 10 p.m.; Friday: Subliminal Message, 10 p.m.; Saturday: Lanaie Sessions, 10 p.m.; Sunday: Ken & CiBon, 3 p.m., DJ Drumatic, 10 p.m.; Monday: Marc Lamonica, 10 p.m.; Tuesday: Eric Vattima, 10 p.m.; Wednesday: DJ Drumatic, 10 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

The Mad Batter 19 Jackson St., 609-884-5970 Thursday: Mike Flannigan; Friday: Les DeRose; Saturday: Patty Blee Duo; Sunday: Open Mic; Monday: Gordon Vincent; Tuesday: Honey Hawks; Wednesday: The Squares; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Hemingway’s 1045 Beach Avenue, 609-884-5611 Thursday: Acoustic Thursdays; Friday: Live DJ Entertainment, 9 p.m.; Saturday: Live DJ Entertainment, 9 p.m.; Wednesday: Live Jazz; Th, F, Sa, W

Ebbitt Room 25 Jackson St., 609-884-5700 Friday: live music; Saturday: live music; F, Sa

Willow Creek Winery 160-168 Stevens St., 609-770-8782 Friday; Fire Pit Friday, 5:30 p.m, Shaun LaBoy; Monday: Wine and Paint Monday; Tuesday: Tuesday Trivia Night; Wednesday: Reggae Wednesday; Th, F, M, T, W

Carney’s 411 Beach Ave., 609-884-4424 Thursday: Lima Bean Riot; Friday: Radio Neon; Saturday: Fish Out of Water; Sunday: Radio Neon; Monday: LeCompt ; Tuesday Family Karaoke, 5:30, Karaoke, 10 p.m.; Wednesday: Bigg Romeo; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Cabanas Beach Bar and Grill 429 Beach Ave., 609-884-4800 Friday: The Zone; Saturday: Back to Blonde; Sunday: Reel-Ting Band; T, Sa, Su

Iron Pier Craft House 429 Beach Ave., 609-884-1925 Thursday: Eric Vattima; Friday: Ken Shiles & CiBon; Sunday; Geno White Trio; Wednesday: Songbook Wednesdays with Brandon Tomasello; Th, F, Su, W

Barefoot Bar 501 Beach Ave., 609-884-3500 Thursday: Beachcomber Bill, 3 p.m.; Friday: Mike Thompson, 3 p.m.; Saturday: Maddie Hogan; Sunday: DJ Mikey D, 3 p.m.; Monday: Bill Bittman on Steel Drums, 5 p.m.; Th, F, Sa, Su, M

Delaney’s 400 Washington St., 609-770-8559 Friday; live music; Saturday: live music; F, Sa

Ugly Mug 426 Washington St., 609-884-3459 Thursday: live music; Friday: live music; Saturday; live music; Sunday: live music; Monday: live music; Tuesday: live music; Wednesday: live music; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Cape May Lewes Ferry 1200 Lincoln Blvd., Thursday: Animal House; Friday: live music, Rock the Boat with Jumper; Saturday: live music; Sunday: One Hot Mess Duo, 2 p.m., Sunday JAMZ with Frantic Band; Monday: Wesley Ochs, 5 p.m., Tuesday: Keith Hickman, 5 p.m.; Wednesday: Billy Joel Tribute; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Elaine’s 513 Lafayette St., 609-884-1199 Monday: Bill Caterini; M

Harry’s 1025 Beach Ave. 609-884-2779 Monday: Marnie & Nate; M

Nauti Spirits 916 Shunpike Rd., 609-770-3381 Thursday: Dale Barth, 6:30 p.m.; Friday: Walter Sapsai, 3 p.m.; Saturday: The SunDogs, 5 p.m.; Sunday: Dennis Donnelly, 3 p.m.; Monday: Gregg Carpenter, 6:30 p.m.; Th, F, Sa, Su, M

CAPE MAY COURT HOUSE

Country Club Tavern 1510 Route 9 North, 609-465-1515 Saturday: Justin Steere; Tuesday: Daryl Freda; Sa, T

EGG HARBOR CITY

Leatherhead Pub 105 Philadelphia Ave., 609-965-BEER Thursday: Open Mic; Friday; Nick Noto, 7 p.m.; Saturday; Tony Teschner Duo, 7 p.m.; Th, F, Sa

Crossroads Bar & Grill 151 Philadelphia Ave., 609-445-5211 Tuesday: Cowboy Kevin Karaoke; T

Renault Winery Resort & Golf 72 N. Bremen Ave., 609-965-2111 Saturday: Stomp The Grapes 5K; Sa

EGG HARBOR TOWNSHIP

LB One 6605 Black Horse Pike, (609) 645-7655 Thursday: Nick Nicholas, 6 p.m.; Friday: Bob Mower and Nick Nicholas; Saturday: Bob Mower and Lew London; Wednesday: Andy Berlin; Th, F, Sa, W

A Touch of Italy 6629 Black Horse Pike, 609-646-1855 Thursday: Patty Blee; Friday; Teddi Fusco; Saturday: Rick & Laura; Tuesday: Doug Jennings; Wednesday: Lew London & Bob Mower; Th, F, Sa, T, W

Christi’s Bar & Grill 6415 Delilah Rd., 609-383-2700 Saturday; Karaoke; Wednesday: Wild Wednesdays with DJ Rox 1; Sa, W

McCullough’s Pub 3016 Ocean Heights Ave, 609-926-3900 Friday: Motts Creek Pickers; Saturday; The Change; Monday; Kontender Poker; Tuesday; Trivia with Ray Conover; F, Sa, M, T

GALLOWAY TOWNSHIP

Pitney Pub 200 S. Pitney Rd., 609-241-8906 Friday; live entertainment; Wednesday: DJ DC & DJ SEV; F, W

JD’s Pub and Grille 45 S. New York Rd., 609-404-9000 Friday: live music; Wednesday: Quiz Show Trivia, 8 p.m.; F, W

Ram’s Head Inn 9 W. White Horse Pike, 609-652-1700 Friday; The Bonnie Bennett Duo; Saturday; Beth Tinnon, 5:30 to 9:30 p.m.; Wednesday: Beth Tinnon, 5:30 to 9:30 p.m.; F, Sa, W

The Smithville Inn 1 N. New York Rd., Smithville, 609-652-7777 Friday: Lenny Mitchell, 6:30 p.m.; Saturday: Lenny Mitchell, 6:30 p.m.; Sunday: Lenny Mitchell; Wednesday: Jazz Night, 7 p.m; F, Sa, Su, W

Mott’s Creek Inn 200 N. Motts Creek Rd., 609-652-1555 Thursday: Quizzo, 7 p.m.; Friday: live music, 6 p.m.; Saturday: live music, 6 p.m.; Th, F, Sa

HAMMONTON

DiDonato’s the Alley Bar & Grille 1151 White Horse Pike, 609-561-3040 Friday: DJ Larry; Tuesday: Quizzo, 7:30 p.m.; F, T

El Mariachi Loco 101 Bellevue Ave, 609-270-7224 Friday: Live Music; Saturday: karaoke; Sunday: Live Music F, Sa, Su

White Horse Winery 106 Hall St., 609-270-1411 Friday: Jeff Twardzik; Saturday: TJ Fry; Sunday: Laura Shay; F, Sa, Su

LONG BEACH ISLAND

Buckalew’s Restaurant and Tavern 101 N. Bay Ave., 609-492-1065 Thursday: Earl Sutton Acoustic, Ryan Zimmerman; Friday: Jinks Brothers, Blow the House Down; Saturday: Dennis Linde on Piano, Franklin Turnpike; Sunday: Gary Phillips; Monday: Jake and Dan; Tuesday: Mike Byrne; Wednesday: Earl Sutton Acoustic, Pete & Butch Duo; Th, F, Sa, Su, M, T, W

The Gateway 227 W. 8th St, 609-494-2816 Thursday: Joey D Rockin’ Oldies, 7 p.m.; Friday: The Following, 8 p.m.; Saturday: The Kootz, 7 p.m.; Monday: Trivia on Tap; Tuesday: Jammin Janice Karaoke; Th, F, Sa, M, T

Joe Pop’s Shore Bar & Restaurant 2002 Long Beach Blvd., 609-494-0558 Thursday: The Benjamins; Friday: High Five Swan Dive; Saturday: The Benjamins; Tuesday: Trivia; Wednesday: The Nerds; Th, F, Sa, T, W

Nardi’s Tavern 118th St and The Blvd., 609-492-9538 Thursday; Pasta & Sinatra, Jumper; Friday: Tim Gysin, 5 p.m., Radio Tokyo, 10 p.m.; Saturday: Garage Kept, 5 p.m,. Lima Bean Riot, 10 p.m.; Sunday; Dave Christopher Band, 5 p.m., Mr. LoveJoy, 10 p.m.; Monday: Johnny Mac Karoake, 5 p.m., The Sweet Talkers, 10 p.m.; Tuesday: The Elvis Show, 5 p.m., Ned Ryerson & The Groundhogs, 10 p.m.; Wednesday: Johnny Mac Karaoke, 5 p.m., Victoria Watts Band, 10 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Sea Shell Resort & Beach Club 10 S. Atlantic Ave., 609-492-4611 Thursday: Sammi Eldebs, 4 p.m., Thunder Thursday, 10 p.m.; Friday: Ted Hammock & The Pickles, 4 p.m., Mike Declan, 10 p.m.; Saturday: Pool Party with Captain Eric and the Shipwrecks, 3:30 p.m., Full Moon Party with Suyat, 10 p.m.; Sunday; Shorty Long & The Jersey Horns, 3;30 p.m., Ted Hammock and Matt Fisher, 10 p.m.; Monday: Captain Eric, 4 p.m., Chris Guastelle, 7 p.m., Captain Eric, 10 p.m.; Tuesday; Ted Hammock, 4 p.m., live music, 7 p.m., Dave and Kate Duo, 10 p.m.; Wednesday: The Pickles, 4 p.m., Matt Fisher, 7 p.m., The Pickles, 10 p.m.; Th, F, Sa, Su, M, T, W

LONGPORT/MARGATE

Johnny’s Café 9407 Ave., 609-822-1789: Friday: Friday Dance Night Party with The Legend DJ Bob Pantano; Saturday: DJ Johnny Looch; Wednesday: Benny Marsella; F, Sa, W

Ventura’s Greenhouse 106 S. Benson Ave, #106, 609-822-0140 Sunday: Sunday Funday; Su

Memories Margate 9518 Amherst Ave., 609-823-2196 Friday: Jerry Blavat; Saturday; Jerry Blavat; F, Sa

Maynard’s Café 9306 Amherst Ave., 609-822-8423 Friday: live music; Saturday: live music; Sunday: live music; F, Sa, Su

Sofia Restaurant 9314 Amherst Ave., 609-822-9111 Thursday: live music; Friday: live music; Saturday: live music; Th, F, Sa

Steve and Cookie’s By the Bay 9700 Amherst Ave., 609-823-1163 Thursday: light jazz; Friday: light jazz; Saturday: Joe Mancini; Sunday: Chris Sooy; Tuesday: Lew London and Chris Sooy; Wednesday: Joe Mancini and Friends; Th, F, Sa, Su, T, W

Tomatoes 9300 Amherst Ave., 609-822-7535 Friday: DJ Luap; Saturday; DJ Sparkles; Sunday: DJ Sparkles; Monday: Budesa Bros.; F, Sa, Su, M

MANAHAWKIN

Calloway’s Bar & Restaurant 597 Main St., 609-978-0220 Saturday: Jimmy Brogan, 9 p.m.; Sa

The Old Causeway 1201 E. Bay Ave., 609-488-1327 Friday: Flip N Mickeys, 10 p.m.; Saturday: The Empaths, 10 p.m.; Sunday: Sunday happy hour with live music, 5 p.m.; F, Sa, Su

MARMORA

Yesterday’s 316 Roosevelt Blvd, 609-390-1757 Thursday: Quizzo; Friday: Indelible Groove, Christian Glomb; Saturday: Atley Moon, Scott Rock; Th, F, Sa

MAYS LANDING

Applebee’s Restaurant 700 Consumer Square, 609-383-9290 Wednesday: Quizzo, 9 p.m.; W

Brick House Pub & Grille 4450 Black Horse Pike, 609-837-2763 Friday: live music; Saturday: live music; Sunday: Kontender Poker; Wednesday: Karaoke with DJ Michael James, 8 p.m.; F, Sa, Su, W

Paragon Bar & Grille 5698 Somers Point Mays Landing Rd., 609-625-1926 Friday: DJ; Saturday: DJ, 10 p.m.; F, Sa

Watering Hole 6494 Weymouth Rd., 609-625-9300 Friday: Elephant Talk Music Festival; Saturday: Elephant Talk Music Festival; Sunday: Elephant Talk Music Festival; F, Sa, Su

MILLVILLE

Old Oar House Irish Pub 123 N. High St., 856-293-1200 Friday: Dale Bierman, 9 p.m.; Saturday: Ryan Gaughan, 9 p.m.; Wednesday; Old Oar House Karaoke; F, Sa, W

Bojo’s Ale House 222 N. High St., 856-327-8011 Friday: live music; Monday: World Tavern Poker; Wednesday: Open Mic Night; F, M, W

NORTH WILDWOOD

Anglesea Pub 116 E 1st Ave, 609-729-1133 Thursday: Jamie & The Quietmen, 4:30p.m.; Saturday: Paul Moore Band, 9 p.m.; Sunday: Mike & Callie, 10 p.m.; Monday: Name that Tune, 9 p.m.; Tuesday: Richie Baker, 8:30 p.m.; Wednesday: Quizzo with Ronne Dee, 8 p.m.; Th, Sa, Su, M, T, W

Owen’s Pub, 119 E. 17th Avenue 609-729-7290 Friday: DJ Bee Bop Bernie, 8 p.m.; Saturday: Original Name That Tune with Mikey D, 9 p.m.; F, Sa

The Inlet on Olde, 101 E. Walnut St., 609-600-2799 Thursday: live music; Friday: live music; Saturday: live music; Sunday: live music; Monday: live music; Th, F, Sa, Su, M

Flip Flopz Beach Bar & Grill Thursday: Split Decision; Friday: Coast to Coast; Saturday: Love Junk, The Looop Band; Sunday: Pool Party with DJ Entertainment, Legacy Band; Monday: Don’t Call Me Francis; Th, F, Sa, Su, M

Keenan’s 113 Old New Jersey Ave., 609-729-3344 Thursday: JB & The Party; Friday: live music; Saturday: live music; Sunday: live music; Monday: Soul Cruisers; Th, F, Sa, Su, M

The Surfing Pig 231 W. 10th Ave., 609-522-0977 Thursday: Doug Kelley; Sunday; Doug Kelley; Th, Su

PETERSBURG

Levari’s Seafood & American Grill 1291 Route 50, 609-628-2225 Friday: Donkey Punch, F

RIO GRANDE

Rio Station 3505 Route 9 South, 609-889-2000 Friday: Terry O’ke, 9 p.m.; F

Hawk Haven Vineyard & Winery 600 S. Railroad Ave., 609-846-7347 Friday: Rootstock with Bella’s Bartok, 6:30 p.m.; Saturday: Saturday on the Crushpad with Callie Tomblin; Sunday: Sangria Sundays with Callie Tomblin, 1 p.m., Ryan Tennis Duo, 4 p.m.; F, Sa, Su

SEA ISLE CITY

Kix McNutley’s 63rd & Landis, 609-263-6341 Thursday: Syd Kelly, Dylan Perry, Dean Dunlevy, The Chatterband; Friday: Syd Kelly, Dean Dunlevy, Quizzo, B-Street Band; Saturday; Generation Mike, Syd Kelly, Sensational Soul Cruisers; Sunday; DJ C, The Heartbeats, Chris Yoder; Monday; Karaoke with Hot Sounds; Tuesday: Dean Dunlevy; Th, F, Sa, Su, M, T

Dead Dog Saloon 3815 Landis Ave., 609-263-7600 Thursday: Shaun Durnin; Friday; Joe O’Brien; Saturday: Shaun and Pete; Sunday: Rich Baker; Monday: Pete Marziano; Tuesday: Rory Lynch; Wednesday: Frankie Cervantes; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Alley Bar at the Oar House (formerly Lobster Loft) 318 42nd Place, 609-263-3000 Thursday: Jamie Salvatore, 5:30 p.m.; Friday: live music; Saturday; live music; Sunday: live music; Monday: live music; Tuesday: live music; Wednesday: live music; Th, F, Sa, Su, M, T, W

La Costa 4000 Landis Ave., 609-263-3611 Friday: Legacy; Saturday: Beach Blast All Class Reunion; F, Sa

Shenanigans 3815 Landis Ave., 609-263-3900 Thursday: DJ; Friday: DJ; Saturday: DJ; Monday; Karaoke; Tuesday: Reggae Night; Th, F, Sa, M, T

The Springfield Inn 43rd & Pleasure Ave., Thursday; DJ Redline; Friday: Rad & Kell, DJ Rashaun; Saturday: Bob & Hugh, Juliano Brothers, 88 MPH, DJ Dave Mass; Sunday: Rad & Kell, Juliano Brothers, LeCompt & DJ Brother Mike; Monday: Mike LeCompt Trio; Tuesday: The Pickes, Juliano Brothers, DJ Brother Mike; Wednesday: Challenge Accepted; Th, F, Sa, Su, M, T, W

The Ocean Drive 40th & Landis Ave., 609-263-1000 Thursday: Kim & Tonic, Gypsy Wisdom; Friday: Five Times Famous, Garden State Radio with DJ Tommy B; Saturday: Secret Service and DJ Freezie, Lost in Paris; Sunday: Secret Service, Go Go Gadjet, DJ Montone; Monday: Laura Lea Acoustic, Eric & Pat for Dueling Pianos; Tuesday: The Benderz Duo, DJ Reed Streets & Tommy G; Wednesday: Gypsy Wisdom Duo, Secret Service & DJ Steve & Company; Th, F, Sa, Su, M, T, W

SOMERS POINT

Baia 998 Bay Ave., 609-926-9611 Sunday: Reggae Sundays with The Verdict, 7 p.m.: Su

The Anchorage Tavern 823 Bay Ave., 609-926-1776 Friday: DJ; Saturday: DJ; F, Sa

Applebee’s Restaurant 51 Bethel Rd., 609-653-2270 Friday: Bar Bingo, 8:30 p.m.; Wednesday: Quizzo, 9 p.m; F, W

Clancy’s By the Bay 101 East Maryland Ave., 609-927-6969 Friday: DJ; Saturday: DJ; Sunday: DJ; Tuesday: Karaoke; Wednesday: Quizzo; F, Sa, Su, T, W

Caroline’s By the Bay 450 Bay Avenue 609-927-9007 Thursday: Karaoke with DJ Eric, 8 p.m.; Friday: live music; Saturday: live music; Sunday: live music, 4 p.m.; Wednesday: Open Mic hosted by Tribe; Th, F, Sa, Su, W

Tavern on the Bay 800 Bay Ave., 609-926-3500 Friday; live music; Saturday; live music; F, Sa

The Crab Trap 2 Broadway, 609-927-7377 Friday: live music; Saturday: live music; Wednesday: live music; F, Sa, W

Gregory’s Restaurant 900 Shore Rd., 609-927-6665 Saturday: DJ; Wednesday: Trivia Night; Sa, W

The Doc’s Place 646 Bay Ave., 609-926-0404 Friday; Dan Marro; Saturday: Dan Marro; F, Sa

PassionVines 265 New Rd., 609-601-8463 Tuesday: PassionVines Book Club, 7 p.m.; T

STONE HARBOR

Buckets Margarita Bar & Cantina 9631 Third Ave., 609-961-3015 Thursday: live music; Friday: live music; Saturday: live music; Sunday: live music; Monday: live music; Tuesday: live music; Wednesday: live music; TH, F, Sa, Su, M, T, W

Fred’s Tavern 314 96th Street, 609-368-5591 Friday; The Seabilly’s; Monday; Quizzo; Tuesday: Name that Tune, 8:30 p.m.; F, M, T

Watering Hull 261 96th St., Unit 202, 609-830-3106 Friday: live entertainment, 9 p.m.; Tuesday: Karaoke Night, 9:30 p.m.; F, T

Sax at The Reeds at Shelter Haven 9601 Third Ave., 609-368-0100 Thursday: live music; Friday: live music; Saturday; live music; Sunday: live music; Monday: live music; Tuesday: live music; Wednesday: live music; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Tuesdays at the Tower 95th St. and 2nd Ave., Tuesday: National Night Out Event; T

STRATHMERE

The Deauville Inn 201 Willard Ave., 609-263-2080 Thursday: South Jersey Blues Band; Frida: Sexiest Band in the World; Sunday: Big Daddy Duo; Monday: The Bunrsiders Reggae; Tuesday: Matt Plaisted; Wednesday: The Princesses, 5 p.m., Troy David, 7 p.m.; Th, F, Su, M, T, W

TUCKERTON

Tuckerton Beach Grille & Restaurant 1000 S. Green St., 609-294-3600 Thursday: Open Mic with Jimmy Brogan, 8 p.m; Friday: 8 Track Attack; Saturday: live music; Th, F, Sa

Lizzie Rose Music Room 217 East Main Street, 609-389-0118 Thursday: Junior Watson with Dean Shot; Saturday: Kara Grainger; Sunday: Robert Kimbrouch Sr. Blues Connection; Th, Sa, Su

Breeze’s Dock Bar & Grill 5724 U.S. 9, 609-296-0372 Saturday; live music; Sa

VENTNOR

Ventnor Coffee 108 N. Dorset Ave., 609-992-3046 Friday; Eric G, 7 p.m.; Saturday: Open Mic; F, Sa

Enlightened Café 6414 Ventnor Ave., 609-594-5283 Friday: Open Mic Night; Monday: Robert Meunier & Friends, 6 p.m; F, M

VINELAND

Double Eagle Saloon 1477 Panther Rd., 856-213-6176 Saturday: live entertainment; Sa

WILDWOOD

Dogtooth Bar and Grill 100 E. Taylor Ave., 609-522-8383 Friday; Name that Tune with DJ Denny Oh, 9 p.m.; Saturday: Mystery Machine; Wednesday: Les DeRose; F, Sa, W

Goodnight Irene’s 2708 Pacific Avenue, 609-729-3861 Thursday: Quizzo; Friday; live music; Th, F

Breakers Billiard Club and Bar 3401 NJ Avenue Thursday: Karaoke, 9 p.m.; Th

Mulligan’s Shore Bar and Grill, 310 W. Hildreth Ave., 609-522-4883 Friday; Name that Tune; F

Mud Hen Brewing Co. 127 W. Rio Grande Ave., 609-846-7918 Thursday: Rich Baker; Friday: Thunk; Saturday: DJ Denny Oh; Sunday: Tom Powdermaker, Eric Vattima Duo; Monday: Reggae Monday: Tuesday: Cornhole Tuesdays; Th, F, Sa, M, T

Two Mile Landing 1 Fish Dock Road, 609-522-1341 Thursday: Tom Powdermaker, 40 North; Friday: Delco Acoustic, Third Period French Class; Saturday: Eric Vattima, Big Bleu; Sunday: Cowabunga Chris, Subliminal Message; Monday: Nathan Cwik, Nicole June; Tuesday: Love & Branca Duo, Justin Steere; Wednesday: Eric Vattima, Cheezy Duo; Th, F, Sa, Su, M, T, W

Fox Park Amphitheater Concert Series Burk & Ocean Ave., Friday: Wildwood’s Got Talent; Sunday: The Infernos; F, Su

Byrne Plaza Concert Series 3400 Pacific Ave., 609-523-1602 Thursday: The Business; Saturday: First Annual Arts and Crafts Festival, 3 p.m., Bill Caterini & Alicia Caprioni; Th, Sa

Flow House Wildwood Boardwalk & Cedar Ave., 609-729-5600 Thursday: Greg Davis; Friday: Eric Vattima; Saturday; Shaun LaBoy; Tuesday: Trivia Night; Th, F, Sa, T

Urie’s Waterfront Restaurant 2031 Highway 71, 732-449-2626 Thursday: Chad Morales; Friday: Pat Stoner; Sunday: Dave Troneiri; Monday: Chris Huff; Tuesday: Simo/Dobbs; Wednesday: Big Daddy; Th, F, Su, M, T, W

WILDWOOD CREST

Star Beach Bar 402 E. Rochester Ave., 609-224-1124 Thursday: Reggae; Saturday: Silent Beach Dance Party; Sunday: Reggae; Tuesday: ReggaeTh, Sa, Su, T

Brine by the Bay 8100 Bayview Ave., 609-522-1287 Thursday: Keep the Change; Friday: Nicole June; Saturday: Cheek 2 Cheek; Sunday; Greg Davis; Monday; Tom Powdermaker; Tuesday: Brianna Vacca; Wednesday: James Howell; Th, F, Sa, Su, M, T, W

The Club at Diamond Beach 600 E. Raleigh Ave., 609-846-7363 Thursday: Mike Marino; Friday; Don’t Call Me Francis; Saturday; Big House Band; Sunday: Richie Baker; Monday; Name That Tune with Ron E Dee; Tuesday: Family Night; Th, F, Sa, Su, M, T

WOODBINE

Surf Dog Bar & Grill 1563 DeHirsch Ave., 609-427-6011 Friday: The Spyderz; Saturday: Either Way Band; F, Sa