Priscilla Kaitlyn Pitiak - Valedictorian/Sr. Class VP

Mikenna Lynn Reiser - Salutatorian/SGA Treasurer/

Madelyn Emily Russomano - SGA President/NHS Secretary

Michael Vincent Erwin - SGA Vice President

Caroline J Sullivan - SGA Secretary/NHS

Brooke L Schmalz - Class President

Saira Desai - Class Secretary

Brooke L West - Class Treasurer

Chelsea Pachas -  Class Historian

Makayla Frances Adams

Alianna Aguiar

Zane A Allen

Rashidi K Alleyne - NHS

Aaliyah Anderson

Caitlin Ruth Anderson

Jasmine Star Anderson

Ryan Michael Andrews

Dominick J Aneses

Ethan John Applegate - Thespian Honor Society

Fenix Elizabeth Applegate - NHS/Thespian Honor Society

Timothy Arneth

Dominique Tiana Baccigalupi

Anthony W Balas

Jonathan James Barreca

Michael Ryan Barreca

Mason Frank Bayer

Andre Bayley

Uravon K Belvett

Jamie Lee Bigelow - TRI M Honor Society

Nicholas Andrew Bockin

Nicholas Bohnsack

Alexis Rose Borden

Jasmine I Bowen

Madison Elizabeth Brack

Kimberly Michelle Brandt

Nathaniel David Braun

Luke Richard Bush - NHS

Charlie J Carrodus

Amber Danielle Carroll

Kayla Nicole Carter

Alexander J Cernansky

Matthew J Charland

Michelle Cheng - NHS Treasurer/ TRI M Honor Society

Isaiah Damaris Chesney

Taighana A Cochran

Avon Lee Colmon III

Rachyl A Concepcion

Isabella M Concepcion-Sagarate - NHS

Jacob William Lazroe Cook - Thespian Honor Society/TRI M Honor Soc

Jacob Thomas Coupe

Ralph Michael Cruz

Allison Elizabeth D'Arienzo - NHS/Thespian Honor Society

Paige Morgan Dapiran

Anthony J Dauber

Alexandra Noelle DeLillo

Gabrielle H DeLillo

Hunter Joseph Dengler

Adam Michael DeNichilo

Alaina Lauryn DeSanti

Gino Joseph DiGiovanni - NHS

Michael Anthony DiPianta

James Dobias

Logan William Docherty

Mikayla Miracle Donaldson

Ecco-Damani Douglas

Gianna Nichole Durkin

Heather Nicole Dwyer

Grady James Edwards - NHS Treasurer

Jacob R Eslinger - NHS/Thespian Honor Society

Liana J Esposito

Mikenzey Angelee Fazio

Nicole Fernandez - TRI M Honor Society

Ryan Fisher - NHS

Gilana Rose Fitzmaurice

Drew R Foster

Trevor J Fox

Whitley Francois

Zachary John Fransckiewich

Lauren Anne Furey

Isaiah Star Gerena

Logan John Germano - NHS

Matthew Tyler Giarratano

Jaydan R Gillen

Veronique Gleghorn

Kiersten Rachel Glonek

Valerie Alicia Glonek

Meghan Elizabeth Goble

Kimberly Anne Godfrey

Christina Eileen Golaszewski

Maxwell Henry Goldman -  NHS

Justin Victor Gomez - NHS

Max Gomez

Christian A Greene

Anthony R Gross

Tyler Michael Gyurisin

Gianna Lyzette Hallenbeck

Connor Artyom Hanna

Samuel R Hansen

Zaniyah Harris

Raine Isis Herbert

Irene Rose Hickey

Hailey Ryan Hill

Catherine Jean Hise

Reilly Hogan

Carly Marie Holohan

Joshua James Hutton

Ty'zon Jackson

Griffin M Jackstadt - NHS

Carolina P Jaramillo Hidrobo

Kaden Gregory Jason

Haley Nicole Jencik

Julie C Johnson

Andrew Dominic Kappmeier

Emma M Kelly

Miranda Rose Kessinger

Brian M Kissel

Liam F Kreudl

Nazir'e Lamont Laboy

Alyssa Star Lada

Joseph Anthony James Landolfi

Madison Anyta Larkin

Kaley Madeline Lewicki

Craig Steven Lindstrom

Sean Nicholas Lucas

Erik Lueders

Jennifer Luengas Serrano

Logan Malia

Tara Grace Maltais

Troy McDonald

Dylan M McGinnis

Ewan McKittrick

Andrew Thomas McMahon

Alexa G McQuown

Steven A Meier

Sandy Marie Mendes

Joaquin M Mendez

Noah Andrew Meyer

Cameron Minor

Kiara Nicole Montanez

Jhenny A Morales Montealegre

Kieran C Morrisey - NHS

Alessia Mulattieri

Sebastian D Nicolay - NHS

Matthew Dennis Notaro

Zachary Allen Oliver

Jesse Alexander Omelczuk

Dylan Jacob Opre

Thomas J Orso

Aaron Osborn

Shannon J Pal

Katheryn L Pari

Kristen R Pavese

Daniella Maria Pereira

John S Perkins

Griffin P Pezzuti

Daniel Richard Pickel

Leah M Pickett

Tabatha Pires

Eryn E Pisani

Dante Powell

Jasmine Faith Prestia

Quamora Aneysa Proctor

Michael W Pulig

Aaron Reeves

Jasmine Aje Reid

Jacob William Reinhold

Brendan Revello

Christopher Ryan Revello

Nicholas James Revello

DeAnna C Richardson

Alexandra G Ritorto

Kendal Robie

Laura B Rodriguez Gonzalez

Jenna Rose Roth

Aidan Joseph Russo - Thespian Honor Society

Kayla M Russo - Thespian Honor Society

Marcuz Allen Sadsad

Ryan T Salinas

Alexzandria Annette Samol

Madelyn G Santorelli - NHS

Shane Savastano

Hunter James Scarabaggio

Caleb Judah Schafer

Shannon Marie Schiverea - NHS

Jacob Ryan Schleicher - NHS

Madeline N Schleicher - NHS

Dana Lynn Schroeder

Francis Gabriel Schuber

Matthew Joseph Scott

James B Seagriff

Donovan Thomas Sloop

Alexis Smith - Tri M Honor Society

Lily E Spagnola - NHS/TRI M Honor Society

Peter Spaziano

Torre Lynn Stanish

David Stetson

Christopher Joseph Sundberg

Haley R Suydam

Lucas T Swanhart

Ciera M Szyperski

Samantha A Szyperski

Adriana Cecilia Talluto - THESPIAN HONOR SOCIETY

Patricia Nicole S Tanola - NHS VICE PRESIDENT

Katelyn Lee Thompson - NHS

Sean Patrick Toner - NHS

Leila Torres

Lukas Aleczander Torres - NHS

Peter J Toth - NHS

Matthew Thomas Truax

Thomas Karl Ubelhoer

Luis Michael Valentin

Mark Velazquez

Kaylanie Velez

Matthew Jacob Vernieri

Alexis Ann Wells

Brooke M West - NHS

Matthew Ryan White

Faith Sierra Wolf

Jennifer Lorraine Woodcock

Kobe Samir Word

Auna M Wright

Steven P Yachimske

Kiri-Ann M Youmans

Collin James Zarenkiewicz

Lyndsey Marie Zaun

Donna Zhang - NHS

Alex Zuniga Caceres

Contact: 609-272-7251

CLowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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