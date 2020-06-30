Priscilla Kaitlyn Pitiak - Valedictorian/Sr. Class VP
Mikenna Lynn Reiser - Salutatorian/SGA Treasurer/
Madelyn Emily Russomano - SGA President/NHS Secretary
Michael Vincent Erwin - SGA Vice President
Caroline J Sullivan - SGA Secretary/NHS
Brooke L Schmalz - Class President
Saira Desai - Class Secretary
Brooke L West - Class Treasurer
Chelsea Pachas - Class Historian
Makayla Frances Adams
Alianna Aguiar
Zane A Allen
Rashidi K Alleyne - NHS
Aaliyah Anderson
Caitlin Ruth Anderson
Jasmine Star Anderson
Ryan Michael Andrews
Dominick J Aneses
Ethan John Applegate - Thespian Honor Society
Fenix Elizabeth Applegate - NHS/Thespian Honor Society
Timothy Arneth
Dominique Tiana Baccigalupi
Anthony W Balas
Jonathan James Barreca
Michael Ryan Barreca
Mason Frank Bayer
Andre Bayley
Uravon K Belvett
Jamie Lee Bigelow - TRI M Honor Society
Nicholas Andrew Bockin
Nicholas Bohnsack
Alexis Rose Borden
Jasmine I Bowen
Madison Elizabeth Brack
Kimberly Michelle Brandt
Nathaniel David Braun
Luke Richard Bush - NHS
Charlie J Carrodus
Amber Danielle Carroll
Kayla Nicole Carter
Alexander J Cernansky
Matthew J Charland
Michelle Cheng - NHS Treasurer/ TRI M Honor Society
Isaiah Damaris Chesney
Taighana A Cochran
Avon Lee Colmon III
Rachyl A Concepcion
Isabella M Concepcion-Sagarate - NHS
Jacob William Lazroe Cook - Thespian Honor Society/TRI M Honor Soc
Jacob Thomas Coupe
Ralph Michael Cruz
Allison Elizabeth D'Arienzo - NHS/Thespian Honor Society
Paige Morgan Dapiran
Anthony J Dauber
Alexandra Noelle DeLillo
Gabrielle H DeLillo
Hunter Joseph Dengler
Adam Michael DeNichilo
Alaina Lauryn DeSanti
Gino Joseph DiGiovanni - NHS
Michael Anthony DiPianta
James Dobias
Logan William Docherty
Mikayla Miracle Donaldson
Ecco-Damani Douglas
Gianna Nichole Durkin
Heather Nicole Dwyer
Grady James Edwards - NHS Treasurer
Jacob R Eslinger - NHS/Thespian Honor Society
Liana J Esposito
Mikenzey Angelee Fazio
Nicole Fernandez - TRI M Honor Society
Ryan Fisher - NHS
Gilana Rose Fitzmaurice
Drew R Foster
Trevor J Fox
Whitley Francois
Zachary John Fransckiewich
Lauren Anne Furey
Isaiah Star Gerena
Logan John Germano - NHS
Matthew Tyler Giarratano
Jaydan R Gillen
Veronique Gleghorn
Kiersten Rachel Glonek
Valerie Alicia Glonek
Meghan Elizabeth Goble
Kimberly Anne Godfrey
Christina Eileen Golaszewski
Maxwell Henry Goldman - NHS
Justin Victor Gomez - NHS
Max Gomez
Christian A Greene
Anthony R Gross
Tyler Michael Gyurisin
Gianna Lyzette Hallenbeck
Connor Artyom Hanna
Samuel R Hansen
Zaniyah Harris
Raine Isis Herbert
Irene Rose Hickey
Hailey Ryan Hill
Catherine Jean Hise
Reilly Hogan
Carly Marie Holohan
Joshua James Hutton
Ty'zon Jackson
Griffin M Jackstadt - NHS
Carolina P Jaramillo Hidrobo
Kaden Gregory Jason
Haley Nicole Jencik
Julie C Johnson
Andrew Dominic Kappmeier
Emma M Kelly
Miranda Rose Kessinger
Brian M Kissel
Liam F Kreudl
Nazir'e Lamont Laboy
Alyssa Star Lada
Joseph Anthony James Landolfi
Madison Anyta Larkin
Kaley Madeline Lewicki
Craig Steven Lindstrom
Sean Nicholas Lucas
Erik Lueders
Jennifer Luengas Serrano
Logan Malia
Tara Grace Maltais
Troy McDonald
Dylan M McGinnis
Ewan McKittrick
Andrew Thomas McMahon
Alexa G McQuown
Steven A Meier
Sandy Marie Mendes
Joaquin M Mendez
Noah Andrew Meyer
Cameron Minor
Kiara Nicole Montanez
Jhenny A Morales Montealegre
Kieran C Morrisey - NHS
Alessia Mulattieri
Sebastian D Nicolay - NHS
Matthew Dennis Notaro
Zachary Allen Oliver
Jesse Alexander Omelczuk
Dylan Jacob Opre
Thomas J Orso
Aaron Osborn
Shannon J Pal
Katheryn L Pari
Kristen R Pavese
Daniella Maria Pereira
John S Perkins
Griffin P Pezzuti
Daniel Richard Pickel
Leah M Pickett
Tabatha Pires
Eryn E Pisani
Dante Powell
Jasmine Faith Prestia
Quamora Aneysa Proctor
Michael W Pulig
Aaron Reeves
Jasmine Aje Reid
Jacob William Reinhold
Brendan Revello
Christopher Ryan Revello
Nicholas James Revello
DeAnna C Richardson
Alexandra G Ritorto
Kendal Robie
Laura B Rodriguez Gonzalez
Jenna Rose Roth
Aidan Joseph Russo - Thespian Honor Society
Kayla M Russo - Thespian Honor Society
Marcuz Allen Sadsad
Ryan T Salinas
Alexzandria Annette Samol
Madelyn G Santorelli - NHS
Shane Savastano
Hunter James Scarabaggio
Caleb Judah Schafer
Shannon Marie Schiverea - NHS
Jacob Ryan Schleicher - NHS
Madeline N Schleicher - NHS
Dana Lynn Schroeder
Francis Gabriel Schuber
Matthew Joseph Scott
James B Seagriff
Donovan Thomas Sloop
Alexis Smith - Tri M Honor Society
Lily E Spagnola - NHS/TRI M Honor Society
Peter Spaziano
Torre Lynn Stanish
David Stetson
Christopher Joseph Sundberg
Haley R Suydam
Lucas T Swanhart
Ciera M Szyperski
Samantha A Szyperski
Adriana Cecilia Talluto - THESPIAN HONOR SOCIETY
Patricia Nicole S Tanola - NHS VICE PRESIDENT
Katelyn Lee Thompson - NHS
Sean Patrick Toner - NHS
Leila Torres
Lukas Aleczander Torres - NHS
Peter J Toth - NHS
Matthew Thomas Truax
Thomas Karl Ubelhoer
Luis Michael Valentin
Mark Velazquez
Kaylanie Velez
Matthew Jacob Vernieri
Alexis Ann Wells
Brooke M West - NHS
Matthew Ryan White
Faith Sierra Wolf
Jennifer Lorraine Woodcock
Kobe Samir Word
Auna M Wright
Steven P Yachimske
Kiri-Ann M Youmans
Collin James Zarenkiewicz
Lyndsey Marie Zaun
Donna Zhang - NHS
Alex Zuniga Caceres
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