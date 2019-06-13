Edward Joseph Adams
Kyle Mathew Adams
Daliana Angelie Alamo
Jessica Dolores Amos
Itati Arreola-Angel
Amy Joy Auge
James Lee Avis
Muhammad Saad Ayub
Anamika Barua
Aparna Barua
Maximus Keith Baruti
De'Aundray D.Bates
Nazir Bell
Colby Shelton Blankenship
Brandon Gregory Bollinger
Brian Gage Bowen
Ashlynn Margaret Bowles
Owen Mitchell Bradley
Keegan Daniele Brady
Elizabeth Marie Briles
Douglas James Bruckler
Rashaun Brumfield Jr.
Thomas Ryan Burgel
Allison Lee Burton
Domenic Anthony Campione
Elizabeth Ann Carey
Jayla Ann Carl
Hannibal Carl Carlamere
Elian Castillo Martinez
Zionna Chamberlain
Edward L. Conn III
Jonathan Michael Conner
Leonardo Evilio Contreras-Revelo
Cameron James Conway
Nicholas Anthony Coppola
Riley Diana Cordero
Hailey Anne Cornell
Reed B. Cramer
Jevon Lamont Cruse
Carmen Amelia Cruz
Charles Samuel Cruz
Mason York Cunningham
Joseph Thomas Curry
Madison A. Davila
Isaiah A. Davis
Taylor Marlene Davis
John DeFeo
Nicholas Alexander DeJesus
Izabelle Sarina DelRoss
Evan Michael Denelsbeck
Trina Marie Deveney-Bethea
Sye'arra Amor Dy'mond Dewey
Kyra Michelle Dimoff
Thomas Anthony DiPietro Jr.
Alycia Love DiStefano
Collin Patrick Dooner
Shamar Tatree Durham
Raymond East
Adafa Sidiq Elie
Samantha Eloy
Kelly Anne Elwood
Gianna Marie Erman
Jazlyn Alexandria Farrell
Trinutea Katlynn Ferguson
Lamar Risheen-William Fisher
Rachel Lauren Fisher
Michael Flowers
Mason Anthony Fradkin
Jayson Mark Fraone
Rhian Nicole Evans Freire
Jennifer Kay Galushka
Shelby Lee Ganiel
Andres Christophe Geffard
Peter John Giordano
Marko Kresimir Grdic
Mario Kristian Grdic
Justin Edward Hagaman
Morgan Elizabeth Hagaman
Jasmine Sacara Haines
Jack E. Hall
La'Tavia Swandi Harden Muhammad
Tarun T. Harshe
Mohamed M. Hassan
Chris Josepth Hecht
Christopher Hendrickson
Rebecca Rose Hennessy
Megan Elisabeth Hilbert
Kayla J. Hilliard
Scott Lawrence Holt
Mueed Hossain
Dalizanette Huertas
Charles Edward Jaccoud
Johnny P. Jackson
Kirk Paul Jaeger
Riley Campbell James
Kaliyah Tahirah Johnson
Ryan Thomas Louis Jones
Shawn Allen Kennedy
Julia Elizabeth King
Philip James Klose
Cole Thomas Kraft
Cameron Scott Krawiec
Gabrielle Autumn Kudla
Zachary M. Lague
Tomi Rose Landy
Marvin Josh LaTouche
Zachary Paul Lenzi
Jenna Emily Linstra
Max Edgar Lister
Kevin Lopez
Gianni Joanna Luciano
Emily Megan Lynd
Grace C. Lyons
Madison Louise Magill
Nathanael Maldonado-Rivera
Matthew Emmanuel Manolis
John Caoir Manson
Jaylen Shamir Marable
Alexis Leigh Marker
Israel Kareem Martin
Evan David Ehrhart Martinelli
Maria Martinez
Brian Mascio Jr.
Marlee Lynn Massaro
Alexis Nicole Mathis
Jordan Angel Matias
Luca Vincent Mazzille
Nicholas John McGowan
Joshua Stephen McKensie
Cerina Abri McPherson-Russell
Devin Lyn McPhillips
Kacy Dylan McVaugh-Ropiecki
Gabrielle Mejias
Rafael J. Mendez
Bryan Merritt
Efrain A. Meza
Hannah Maryah Mojica
Enrique Montalvo
Patrick Thomas Monzo
Giovonni Xavier Morales
Connor James Morgan
Hailey Christine Morringelli
Sydni Marie Morris
Dawa A. Muhammedsani
Samantha Ashley Nandal
Elizabeth Marie Nappi
Anthony Michael Nastasi
Robert Jake Nawrocki
Angel M. Negron III
Olivia Jayne Oldham
Benny Jay Ortiz
Madelyn Grace Palmentieri
Alyssa Coleen Paulsgraf
Steven Perez
Alexander Perez Ramirez
Jake Robert Ponzetti
Jenna Loraine Price
Robert C. Prince
Jordan Taylor Pursell
Jelani Luis Quintana
Ericka Ramirez-Cortazar
George P. Ramp III
Kamaal Nasheem Reed
James Patrick Rhodes
Aidan Nicholas Richardson
Russell W. Riek
Taylor Raye Riek
Giana Annette Rivera
Isamar Orelis Rivera
Jordan Guy Rivera
Marissa S. Rivera
Omairalys Rivera Torres
Isiah Jacob Rodriguez
Juan Rodriguez
Robert Rogers III
Sophia Marie Romano
Kristina Louise Ropiecki
Stephanie Nicole Royko
Michael Jay Rush
Stone Rocket Russell
Brian Anthony Samson
Alejandro J. Sanchez
Jason Sanchez
Alexis M. Scates
Allyson Cassedy Schlee
Jade Morgan Scott
Noah Robert Senn
Bradley A. Shinn
Jenna K. Simon
Gianna Melissa Smith
Nicole Rita Smith
Zachory Ryan Smith
Kenneth Arthur Smith III
Clarissa Lyña Solomon
Michael Richard Sooy
Anais Briana Soto
Suelaika Marie Soto
Jamiere Spell
Julia Elizabeth Spier
Amy Leigh Straga
Patrick Joseph Sweeney III
Jonathan Anthony Swenson
Steven Anthony Tarby
Trinity Cire Taylor
Christel C.T Telemaque
MacKenzie Taylor Thomas
Kareem John Tinsley
Madison Julia Torres
Isaiah Nathaniol Vasquez
Zachary Michael Vergata
Laura Jane Walker
Elise K. Wasshem
John Alfred Whaley
Lauren Marcia Whaley
Kayla Marie White
E. Dean Wilson
Jalahni Paul Wilson
Victoria Elizabeth Wilson
Natalie Michelle Worth
Xavier W. Wright
Alexandria Zaremba
Oscar Xavier Zelaya-Torres
Nathan Gabriel Zimmermann
Colin Joseph Zippilli
Certificate of Achievement:
Madison Davila
Kierra Jackson
Marvin LaTouche
Jason Sanchez
Adafa Elie