Edward Joseph Adams

Kyle Mathew Adams

Daliana Angelie Alamo

Jessica Dolores Amos

Itati Arreola-Angel

Amy Joy Auge

James Lee Avis

Muhammad Saad Ayub

Anamika Barua

Aparna Barua

Maximus Keith Baruti

De'Aundray D.Bates

Nazir Bell

Colby Shelton Blankenship

Brandon Gregory Bollinger

Brian Gage Bowen

Ashlynn Margaret Bowles

Owen Mitchell Bradley

Keegan Daniele Brady

Elizabeth Marie Briles

Douglas James Bruckler

Rashaun Brumfield Jr.

Thomas Ryan Burgel

Allison Lee Burton

Domenic Anthony Campione

Elizabeth Ann Carey

Jayla Ann Carl

Hannibal Carl Carlamere

Elian Castillo Martinez

Zionna Chamberlain

Edward L. Conn III

Jonathan Michael Conner

Leonardo Evilio Contreras-Revelo

Cameron James Conway

Nicholas Anthony Coppola

Riley Diana Cordero

Hailey Anne Cornell

Reed B. Cramer

Jevon Lamont Cruse

Carmen Amelia Cruz

Charles Samuel Cruz

Mason York Cunningham

Joseph Thomas Curry

Madison A. Davila

Isaiah A. Davis

Taylor Marlene Davis

John DeFeo

Nicholas Alexander DeJesus

Izabelle Sarina DelRoss

Evan Michael Denelsbeck

Trina Marie Deveney-Bethea

Sye'arra Amor Dy'mond Dewey

Kyra Michelle Dimoff

Thomas Anthony DiPietro Jr.

Alycia Love DiStefano

Collin Patrick Dooner

Shamar Tatree Durham

Raymond East

Adafa Sidiq Elie

Samantha Eloy

Kelly Anne Elwood

Gianna Marie Erman

Jazlyn Alexandria Farrell

Trinutea Katlynn Ferguson

Lamar Risheen-William Fisher

Rachel Lauren Fisher

Michael Flowers

Mason Anthony Fradkin

Jayson Mark Fraone

Rhian Nicole Evans Freire

Jennifer Kay Galushka

Shelby Lee Ganiel

Andres Christophe Geffard

Peter John Giordano

Marko Kresimir Grdic

Mario Kristian Grdic

Justin Edward Hagaman

Morgan Elizabeth Hagaman

Jasmine Sacara Haines

Jack E. Hall

La'Tavia Swandi Harden Muhammad

Tarun T. Harshe

Mohamed M. Hassan

Chris Josepth Hecht

Christopher Hendrickson

Rebecca Rose Hennessy

Megan Elisabeth Hilbert

Kayla J. Hilliard

Scott Lawrence Holt

Mueed Hossain

Dalizanette Huertas

Charles Edward Jaccoud

Johnny P. Jackson

Kirk Paul Jaeger

Riley Campbell James

Kaliyah Tahirah Johnson

Ryan Thomas Louis Jones

Shawn Allen Kennedy

Julia Elizabeth King

Philip James Klose

Cole Thomas Kraft

Cameron Scott Krawiec

Gabrielle Autumn Kudla

Zachary M. Lague

Tomi Rose Landy

Marvin Josh LaTouche

Zachary Paul Lenzi

Jenna Emily Linstra

Max Edgar Lister

Kevin Lopez

Gianni Joanna Luciano

Emily Megan Lynd

Grace C. Lyons

Madison Louise Magill

Nathanael Maldonado-Rivera

Matthew Emmanuel Manolis

John Caoir Manson

Jaylen Shamir Marable

Alexis Leigh Marker

Israel Kareem Martin

Evan David Ehrhart Martinelli

Maria Martinez

Brian Mascio Jr.

Marlee Lynn Massaro

Alexis Nicole Mathis

Jordan Angel Matias

Luca Vincent Mazzille

Nicholas John McGowan

Joshua Stephen McKensie

Cerina Abri McPherson-Russell

Devin Lyn McPhillips

Kacy Dylan McVaugh-Ropiecki

Gabrielle Mejias

Rafael J. Mendez

Bryan Merritt

Efrain A. Meza

Hannah Maryah Mojica

Enrique Montalvo

Patrick Thomas Monzo

Giovonni Xavier Morales

Connor James Morgan

Hailey Christine Morringelli

Sydni Marie Morris

Dawa A. Muhammedsani

Samantha Ashley Nandal

Elizabeth Marie Nappi

Anthony Michael Nastasi

Robert Jake Nawrocki

Angel M. Negron III

Olivia Jayne Oldham

Benny Jay Ortiz

Madelyn Grace Palmentieri

Alyssa Coleen Paulsgraf

Steven Perez

Alexander Perez Ramirez

Jake Robert Ponzetti

Jenna Loraine Price

Robert C. Prince

Jordan Taylor Pursell

Jelani Luis Quintana

Ericka Ramirez-Cortazar

George P. Ramp III

Kamaal Nasheem Reed

James Patrick Rhodes

Aidan Nicholas Richardson

Russell W. Riek

Taylor Raye Riek

Giana Annette Rivera

Isamar Orelis Rivera

Jordan Guy Rivera

Marissa S. Rivera

Omairalys Rivera Torres

Isiah Jacob Rodriguez

Juan Rodriguez

Robert Rogers III

Sophia Marie Romano

Kristina Louise Ropiecki

Stephanie Nicole Royko

Michael Jay Rush

Stone Rocket Russell

Brian Anthony Samson

Alejandro J. Sanchez

Jason Sanchez

Alexis M. Scates

Allyson Cassedy Schlee

Jade Morgan Scott

Noah Robert Senn

Bradley A. Shinn

Jenna K. Simon

Gianna Melissa Smith

Nicole Rita Smith

Zachory Ryan Smith

Kenneth Arthur Smith III

Clarissa Lyña Solomon

Michael Richard Sooy

Anais Briana Soto

Suelaika Marie Soto

Jamiere Spell

Julia Elizabeth Spier

Amy Leigh Straga

Patrick Joseph Sweeney III

Jonathan Anthony Swenson

Steven Anthony Tarby

Trinity Cire Taylor

Christel C.T Telemaque

MacKenzie Taylor Thomas

Kareem John Tinsley

Madison Julia Torres

Isaiah Nathaniol Vasquez

Zachary Michael Vergata

Laura Jane Walker

Elise K. Wasshem

John Alfred Whaley

Lauren Marcia Whaley

Kayla Marie White

E. Dean Wilson

Jalahni Paul Wilson

Victoria Elizabeth Wilson

Natalie Michelle Worth

Xavier W. Wright

Alexandria Zaremba

Oscar Xavier Zelaya-Torres

Nathan Gabriel Zimmermann

Colin Joseph Zippilli

Certificate of Achievement:

Madison Davila

Kierra Jackson

Marvin LaTouche

Jason Sanchez

Adafa Elie

Contact: 609-272-7241

mbilinski@pressofac.com

Twitter @ACPressMollyB

Load comments