Atlantic County Library System/Ventnor held a stepping-stone crafting program for adults on Wednesday, June 12 at 6 p.m. Participants used shells, glass, and plaster to create a unique stepping stone for their garden space.
Weather Alert
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH 1 AM FRIDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MOUNT HOLLY HAS EXPANDED THE * FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF NORTHEAST MARYLAND AND SOUTHERN NEW JERSEY, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHEAST MARYLAND, CECIL AND KENT MD. IN SOUTHERN NEW JERSEY, ATLANTIC, ATLANTIC COASTAL CAPE MAY, CAPE MAY, COASTAL ATLANTIC, COASTAL OCEAN, CUMBERLAND, OCEAN, AND SOUTHEASTERN BURLINGTON. * THROUGH 1 AM FRIDAY * SHOWERS AND SOME THUNDERSTORMS CONTINUING THROUGH DAYBREAK WILL PRODUCE LOCALLY HEAVY RAINFALL, AND SOME FLASH FLOODING IS POSSIBLE. ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP LATER TODAY AND CONTINUE THROUGH EARLY FRIDAY MORNING. THIS WILL PRODUCE LOCALLY HEAVY RAINFALL WITH AS MUCH AS 1 TO 3 INCHES OF RAIN IN A SHORT TIME. THIS WILL RESULT IN AREAS OF FLASH FLOODING. * THE RISK OF FLASH FLOODING IS HIGHEST IN URBANIZED AND LOW- LYING AREAS. RAPID RISES ON SMALL CREEKS AND STREAMS ARE POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT THERE IS THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING WHICH CAN BE LIFE-THREATENING. HEAVY RAIN IS EXPECTED TO OCCUR OVER A SHORT PERIOD OF TIME. RAPIDLY RISING FLOOD WATERS MAY QUICKLY INUNDATE ROADWAYS. STREAMS AND CREEKS COULD LEAVE THEIR BANKS, FLOODING NEARBY PROPERTIES. PLEASE MONITOR THE FORECAST, ESPECIALLY IF YOU LIVE IN A LOCATION THAT IS PRONE TO FLOODING. BE PREPARED TO TAKE ACTION IF A FLASH FLOOD WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA. &&
Weather Alert
...SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT FROM 8 PM THURSDAY TO 6 PM EDT FRIDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MOUNT HOLLY HAS ISSUED A SMALL CRAFT ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 8 PM THURSDAY TO 6 PM EDT FRIDAY. * WINDS AND SEAS...SOUTHWEST WINDS 15 TO 20 KT WITH GUSTS UP TO 25 KT THURSDAY NIGHT, BECOMING NORTHWEST 15 TO 25 KT WITH GUSTS UP TO 30 KT FRIDAY. OCCASIONAL GUSTS NEAR 35 KT DURING THE DAY FRIDAY. SEAS 3 TO 5 FEET. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 25 TO 33 KNOTS ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT. INEXPERIENCED MARINERS, ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS. &&