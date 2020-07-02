William Davies Middle School barbecue (1)

Eighth-graders Xzviar Williams and Devon Rodriguez and sixth-grader Adam Smith converse with mentors David Martin and Mike Frankel.

 Charlie Pritchard / For The Current

*Denotes National Junior Honor Society

Youssef I. Abdalla

Amari Martáya Abdullah Dorsey

Aubrie L. Adair*

Cale J. Aiken*

Sahirah Monae Aikens

Angel L. Alameda

Mariam Alarcon Gonzalez*

Milena Almeyda

Sofia Angee*

Emily K. Armitage

Dara O. Asamoah

Wayne Asare Tandoh

Keziah Antoinette Bacarro

Rebecca Elizabeth Badger

Melanie Mariely Barahona

Parker M. Barbey*

Anya M. Bariexca

Hannah M. Barnes

Jalen Andrew Bartell

Mackenzie L. Bartleson

Randall H. Beane

Alexa R. Benowitz*

Jacob N. Benowitz*

Kalea D. Bent

Elias N. Bentley

Hayden Isaiah Berti

Jason R. Bishop*

Kyle S. Bombara

Za'Nyaya S. Bowens

Ariana R. Breeden*

Izabella Jade Broschard

Madison Olivia Brown*

Revan R. Brown

Devon S. Buchanan

Autumn J. Bugdon*

Chesney M. Bugdon*

Joseph J. Bugdon

Kacie L. Burnett*

Joshua Azriel Buros

Joshua R. Burroughs*

Ryan Landon Burroughs

Carter Daniel Callahan

Kayon Campos

Jeremy Nathan Lo Cania*

Angelina Caraballo*

Rachel G. Carson*

Ryan C. Carson*

Gavin Castillo Burgos

Zachary J. Cawley

Kayla E. Chalchi-Hudson*

Emir Kalif Chambers

Nasir C. Chappell

Destiny Myasiah Charles

Osnel Charles

Thomas M. Christian

Aviana Theresa Christiano

Abigail R. Clapp*

Joshua M. Clapp*

Zachary C. Cogswell-D'Augustine

Albert Emir Colon

Emmanuel Colon Alicea

Alisa Marie Cooke

Shamir Dashon Corbitt

Carina G. Costa*

Jayda M. Cotapo

Moriah G. Couch

Lucian M. Cristaldi*

Angelo A. Cuerquis*

Roberto Curry, Jr.

Jorge G. Curtidor Cornejo

Jasmine Faith Curtis

Maya Mae Curtis

Zachary P. Custis

Ahnias Sanaa Dacres

Elizabeth S. Dainton

Kaedan K. Daniel

Emily Diaz

Nelson Antonio Diaz

Riley J. DiDomizio

Gabrielle A. Dittus

Nasir X. Dudley

Christian M. Dziewonski

Steffan N. Egnatz*

Luke A. Egrie

Breanna G. Ehrlich

Jason S. Eisenhart

Jomar Elrasoul

Burke Aidan Erickson

Blessing C. Esochaghi*

Rafael J. Espichan Huamani

Garner M. Etzel

Eniolaoluwa O. Fakolade

Ashley Danielle Fedeli*

Isaac J. Feliciano

MaryGrace C. Fenton*

Jhan Saul Fernandez-Esquea

Jared David Fitzpatrick

Mason Joseph Flagg

Cianna Viola Fleming

Promise A. Fleming

Aidan J. Flynn

Anna M. Fogarty*

Savannah A. Forbes*

Kyra Y. France*

Jeremy A. Frank

Phillip A. Fursin

Yaricelis Galarza

Cadence Nichole Ganassi*

Ayriana Grace Gans

Gionell G. Garcia

Emanuel Garcia Lara

Ibn James Quamir Garland

Lauren M. Gazo

Katherine Michelle Geary*

Richard L. Gibson

Isabella Gil

Alexis M. Gilbert*

Seth R. Glonek*

Matthew Goff

Zuheilinet A. Gomez*

Alani Nichole Gonzalez*

Arianna M. Gonzalez Gaud*

Tyler E. Goodwin*

William Michael Grayson*

Logan N. Grdic*

NyLisa C. Green

Ryan James Gribbin

Joshua Guadalupe

Jenna N. Haas*

Emily Kay Hagel

Michael James Hagel

Evan Matthew Hak*

Jason Lee Hale

Joseph Michael Handy

Ma'Leigha Janelle Hannah

Matthew M. Heckmann

David E. Heeralal

Ethan J. Hendrickson

Zachary C. Henriksen

James M. Hensler

Jamir P. Hill

Tauheed S. Hill

Jonathon B. Ho*

Thalia R. Holland

Asad Hunt

Clayton A. Husta

Emilia J. Hutcherson

Jacob Dongkeun Hwang

Alyssa M. Iside

Khyree N. Jackson

Ryan Jiang

Jesse J. Johnson

Je'Von Aveion Johnson

Zackariya M. Johnson

Hassan J. Jones

Imyr Thomas Jones

Jessica Jones*

Shawn Patrick Jones

Tahmir Jones

Esther L. Kane

Andrew J. Kayes

Manning Ayden Keithley

Max A. Keithley

Natasha A. Kolchins*

Kaavya Nitya Kolli*

Logan C. Krowicki

Timothy K. Lanblues

Sebastian C. Langdon

Timothy S. Langowski

Connor A. Larcombe

Catherine G. LaRoche

Tessa T. Leap

Joseph F. Leary

Noah M. Leary Diventura*

Marcus S. Lee

Paige G. Lee

Jordyn Nicole Lees

John J. Leonard

Riley JL Lerner*

Daniel Jesse Lamont Link

Sheema Latoya Livingston

Alexa Y. Llanos

Crystal Marie Lodato-Gomez

Adam M. Lopez

Adamarys Marie Lopez

Daniela Lopez Castro*

David Louis

Andrew Sincere Lugo

Wilfredo Lugo

Emily R. Macomber*

Nasir H. Mahmoud

Rayna A. Mangold*

Ekaterina Anne Manolis*

Zachary C. Marengo

Ashley C. Marker

Taylor R. Marker

Charles Edward Martin, III

Yasmin Adrieanna Martinez

Malania D. Martire

Jeremiah Daniel Mattox

Jamal Anthony McClellan

Devon K. McNally*

Tyler J. Meighan

Nathan P. Mejlak

Samuel Y. Mensah

Ryan J. Merlino*

Wayne C. Miller

Christopher R. Minor

Ayumi Miyakawa*

Amir C. Mobley

Angel M. Mojica

Alexander T. Moore

Jacqueline A. Moore

Layla C. Moore*

Alexandra Jean Moraca*

Michaele Iyannah Mozelle

Ava L. Muller*

Paul J. Munyon

Darell A. Newton

Ashley N. Ochoa Ozoria

Gianyeliz Padin Andujar

Zachary Daniel Papaycik*

Claire Marie Parmenter*

Aadi J. Patel

Gabriel Alexander Pelham

Jonas W. Perrone*

Thomas V. Pham*

Cadence J. Podolski

Joaquin I. Poventud

Hunter A. Powell*

Mia G. Priestley*

Sophia Gabriella Priestley*

Joshua N. Prince

Marcos David Ramirez

Michael Thomas Reeder

Lucas J. Reingruber*

Sarah A. Reingruber*

Deyvid A. Reyes

Emily E. Richards

Kyla Brielle Richardson*

Jamaad R. Richardson Davis

Sam M. Riggin

Christopher P. Risley

Edwin M. Rivera

Ezekiel Oniel Rivera

Linoshka Marie Rivera Encarnacion

Angelina Catherine Rodriguez

Annaliza Elizabeth Rodriguez-Galan

Kiyson Zyair Rollins

Kiralyn A. Romain

Ashley K. Rosado

Tristan A. Samson

Kelena C. Samuel

Robyn E. Scott

Madison M. Seelman

Hannah Marie Serotko

Jazmyn SherryAnna Seward

Mehak Sharma*

Nathan W. Shaw

Timothy A. Shelton

Jeremiah Andrew Simpson, III

Edgar M. Sisk

Jayla Amya Small*

Andrew J. Smith*

Azriel M. Smith

Damone Ja'dore Smith

Jordan Alexandra Smith

Quameyrah S. Smith

Joseph T. Snodgrass

Jason A. Solinski

Ivy Steele

Aziere MJ Stukes

Ray'Quan Marquis Summers

Delainey L. Sutley

Sage Carleton Sutton

Layla E. Swoyer

Shawn JF Tamanini

Carmella Robin Tejado

Allison M. Thomas*

Emma Corinne Thomas*

Kaydence Marie Thomer

J Nasia N. Tibbs

Amir N. Tinsley

Cassidy Rochelle Tolbert*

Adriana A. Torres

Monica Haydee Torres

Brian D. Tran

Quang MinhTran

Destiny J. Trujillo

Madeline Tse*

Nathaniel Ryan Tunnat

Kelvin Urena

Ethan T. Vance

Mikayla A. Vance

Angelica A. Vandiesal

Ayla M. VanSickle*

Jaden Julio Vazquez

Xavier Vazquez

Armando Godliel Velazquez Rivera

Tatiana M. Velazquez-Thompson

Brianna M. Wade

Matthew C. Walden*

Ruqayyah N. Warren-Whealton

Robert A. Watkins*

Kaylen S. Whittaker

Madison Wilk

Destin S. Williams

Jayden M. Williams

Kimyah M. Williams

Mikel Anthony Williams-Bunch

Chynah R. Winters

Michael A. Wood

TahZsira J. Wood

TyAsia M. Wood

Cynthia Karen Woolley

Shyne Kaden G. Ygana

Maryam Jayla Young

Benjamin A. Zabelski*

Charles M. Zabelski

Tanya L. Zanes*

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