Quinn Patrick Advena

Catherine Mary Hewitt

Aidan Joseph Millar

Chloe Rene Astin

William Fredrick Hoffman

Austin Robert Millar

Azim Kaabir Baker-Coley

YunRui Huang

Colin Michael Nolan

Julia Marie Bancheri

Joseph Hwang

Devon C. Parto

Angela Rachele Bannan

Linzhi Jiang

James Vincent Pasquale Jr.

Syria Bass

Walid Kahlalin Jones Jr.

Jeffrey Daniel Petrauskas

John Andrew Bee

Noah Thomas Kaplan

Joseph Ethan Pontari

Maura Elizabeth Bloh

Lauren Marion Kayes

Jacob Michael Porpora

Conner Bradley Boal

Matthew Edward Keidat

Christian Stanley Powell

Patrice Colleen Boselli

Ryan Christopher Keil

Michael James Preston III

Makayla Marie Brennan

Ava Shae Klein

Molly Marie Pugliese

Andrew Lloyd Phoenix Buchan

Shelby Anne Kott

James Joseph Reilly V

Marissa Lynne Bunting

John Joseph Labroli IV

Alec Jeffrey Sachais

Nicolette Marie Calabrese

Kaylee Sara Lamaine

Vlady Alek Salazar

Nikolette Marie Cautilli

Jake Ryan LaMonaca

Megan Ann Shober

Andrew Sean Chavez

Anthony Joseph Lawler

Chrisopher Joseph Silva

Danielle Rose Cordivari

Alexsia Juliett Light

Morgan Taylor Smith

Kevin Anthony Curau

Lance Gregory London

Paige Valentine Sofield

Kristen Ruth Curran

Alvaro Grullon Lora

Jeffrey Joseph Spotts

Ruichao Deng

Ariana Carrie Mack

Zachary Adam Taylor

Isabella Joyce DeSario

Stephanie Love Masciulli

Kayla H. Tran

Emily Jean Dinoto

Nicholas Giovanni Massella

Malachi Jayden Valentine

Tessa Neilsen Florentino

Bryanna Leocadia Mastro

Ambika Vig

Claira Marie Fucetola

Ashley Amanda Matos

Bridget Cassidy Wenz

Santino Rocco Georgio

Paul Robert McDevitt

Ryan William Yost

Thomas James Given

Nicholas James McDonald

Zhyana M. Young

Riley Anne Hackett

Natalia Marie Mecca

Tian Yong Yuan

Gianna Nikkol Michelini

Zhuoheng Zhang

Contact: 609-272-7251

CLowe@pressofac.com

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