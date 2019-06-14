Christina Rose-Paz Adams

Aaron J. Agostini

Osmani Aguilar

Brennah D. Alderfer

Aylin Alvarez Santiago

Melani Amador

Amaya E. Austin-Green

Hannah Christine Bailey

Gabrielle E. Baker

Joseph P. Baker

Jacob Balnis

Luke Baroco

Amirah M. Bashir

Madison B. Baughman

Jacob M. Baxter

Katharine J. Beane-Fox

Raymond T. Bender

Thalia Rhys Brant

Gabriel P. Brooker

Allie L. Brown

Kayla M. Brown

Avery Bryson

Thomas C. Campbell

Angel J. Candelaria

Taren Michael Caraveau

Kolby Evan Carter

Gia Lex Casella

Francis J. Casper, II

Khoury Isaiah Causey

Nicholas Chase

Haley E. Christopher

Philip J. Cimini

Edward T. Cole

Noah J. Corlett

David Ezekiel Craig

Gabrielle Lynn Crandley

Miqueaz Curbelo Viento’s

Chlöe Dales

Kalib S. Davis

Makenzie K. DeAngelo

Taylor M. DeHoratiis

Emily B. DeLong

Deanna R. DeLuca

Natalia Laura DeMusz

Louie DeWeese

Ava M. DiCarlo

Rome DiFelice

Kaitlyn E. Dougherty

Quinn Joseph Dougherty

Abigale R. Douglass

David A. Durham

Jacob Nathan Eck

Christian Edmondson

Joseph M. Frazier

Layla P. Freeman

Isabella A. Garagozzo

David R. Gery

Marissa F. Giancola

Paul J. Gilbert

Gianna Marie Greto

Albert T. Guzman

Christopher G. Hackett

Annabella Halbruner

Connor E. Hale

Zachary J. Hamilton

Margret G. Harrington

Doniah Sameh Hassan

Kenneth M. Haungs

Erik G. Hauser

Rachel R. Hawthorne

Jake Michael Hays

Andrew N. Heim

Brianna Hemling

Julia Marie Hinker

Bryceson D. Hobbs

Randall Holt

Maisy E. Howarth

Donivan Hueber

Kayla M. Hutter

Ian T. Hynds

Matthew R. Jefferis

Leah N. Jones

Alexa M. Karavan

Hannah E. Kelleher

Tianna Key

Jordan Klein

Emery A. Kronemeyer

Hadley M. Kronemeyer

Dylan T. Krueger

Darion T. Lamar

Robert J. Lamoreux

Sophia Grace LaValley

Justin R. Leidy

James D. Leinenbach

Jared H. Lepor

Kelsey A. Lewis

Joshua A. Long

Zachary D. Long

Gabrielle Lowe

Izaiah V. Lugo

Charles W. Magill

Makayla Marchina

Mackenzi T. Marks

Marcos Marroquin

Matthew A. Marsden

Lukas C. McCann

Madison A. McCarraher

Matthew J. McCarraher

Ashlynn E. McCullen

David V. McElfresh

Joseph S. McGhee

Carly B. McGinn

Ryleigh M. McKeown

Andrea A. McVay

Joseph A. Melo

Jezahlia Mercado

Nicole Lynn Michl

Francis N. Mil, III

Anthony Mark Robert Miller

Patrick D. Moore

Ryan J. Moore

Benjamin J. Morris

Richard J. Munizza

Michelle Munoz

Maryam M. Nasr

Melik A. Nebbagui

Troy A. Novsak

Owen F. O’Brien

Maura O. Olivero

Gillian M. Paluch

Veronica M. Panczner

Nicole L. Parks

Thania Perez Florez

Jack T. Perry

Christopher Piergiovanni

Mia Pinto

Eric A. Pisieczko

Jacyn Patrick Pisieczko

Trinity M. Price

Carson Kennedy Prince

Galilea Ramirez Martinez

Steven Rash

Jessica N. Recupero

Cecilie M. Reeb

Eva Marie Reichle

William E. Reiser

Ayanna Reshke

Giavona A. Rhea

Liam P. Robinson

Natasha Robinson

Amanda G. Rosenzweig

Kyra Lizeth Roth

Cole A. Rothwell

Rachael M. Runyon

Alyssa Rupinski

Jessica J. Ryan

Daniel Salmoran Candela

Kayleigh Rose Sandman

Rocco Santaguida

Kayleigh M. Schultz

Tayanna M. Serra

Alexis M. Sexton

Jared D. Shaw

Reilly E. Sheehan

Katya G. Simonsen

Joseph Sinnerard

Madison Sloan

Courtney Ann Sluk

Evan Christopher Smilyk

Alexis R. Solis Martinez

Ella Souder

Kamryn Brooke Spicer

Abbygail Marie Spruce

Cody T. Stacy

Kenneth R. Taylor, Jr.

Hailey V. Thomas

Charlotte A. Thompson

Madison Tincher

Cara Rae Torres

Kayleigh E. Unruh

Paulina Valencia

Autumn C. Van Note

Evan J. Warburton

Karli Theresa Whitten

Michael Anthony Wiel

Gregory C. Wilson

Kira Yuhas

Summer Zeigler

Contact: 609-272-7251

CLowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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