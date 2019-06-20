Chandler Joseph Accardi

Alía Solé Acefe

Benito Francisco Aceves Anaya

George Kofi Adu-Agyare

Peter Joseph Albo

Spencer Andrew Albuquerque

Daniel Alejo

Alexa Anne Alleman

Devin Anderson

Kyle Antczak

Edenia Aparicio Garcia

Gabriel Augustine Arena

Cole Todd Arsenault

George Richard Arsenis

Joseph Sean Austin Jr.

Dezmen Cherrod Barlow

Angelo Barron

Abigail Bautista-Alejandre

William James Baxter III*

Brielle Nicole Becker*

Myriah Rashelle Bell

Sara Betancourth-Cruz

Jesse Robert Bishop

Sophia Bernadette Blake

Marlisa Dyan Bongiovanni*

Skylor Lewis Booth

Nicholas Robert Branin

Michael Eric Brown*

Matthew Paul Bryk

Joseph Detliv Buch

Nicholas Michael Burross

Jessica Christine DeLara Caampued*

Julia Elizabeth Caffrey

Jaden Gene Cagle-DeMario

Gabriella Christina Calabro

Kyle Ballard Campbell

Robert Louis Campbell III

TyQuan Samir Campbell

Julianna Capasso

Alexis Bella Caputo

Angel Jesus Cardona-Rosado

Sean Robert Carey*

Vito Dante Carfagno

Anthony Scott Carignan

Michael Albert Carroll

Gailyn Yvonne Carty

Megan Elizabeth Castellane

Hyun Jung Choo

Michael William Clerico

Jessica Joy Clouser*

Scott Donald Cogan*

Nicholas Gianni Coleman

Tyler Jonathan Condit

Sydney Lynn-DeSimone Conroy

Dominic Joseph Contrisciani

Madisen Jean Copsey

Brian Nathaniel Correa

Jocelyn Amber Cotter

Christopher Michael Cruz

Thomas Edward Dalrymple

Taylor Ann Dalzell*

Jason Nguyen Dao

Snigdha Das*

Ja'Mirah Melissa Alize' Davis

Mackenzie Marie Dearborn

Thomas Joseph DeCicco IV

Chloe Marie DeGaetano*

Brianna Nicole Delaney

Catherine Marie DelGuidice

Kayleigh Marie DiMatteo

Emily Lane Dirkes*

Jon Santino Disidori

Hieu Minh Do

Gabriel John Donahue

Anthony Mike Douglas

Matthew Sherman Dumont

Gabriel Othello Dunmore

Nathaniel Malcolm Dunmore

Mason Michael Eddy

Emma Cassidy Edelmann

Andrew James Epstein*

Katie Esparza

Kijani Olajuwon Fathi Evans

Jenna Marie Fantasia

Emily Sarah Faragher

Bradley Barron Ferguson*

Georibert Alexander Fermin Tactuk

Emerson Morgan Fischer*

Jaii' Tre'vont Fitzgerald

Elijah DeRon Fogg

Samantha Elizabeth Folsom

Amanda Catherine Forester

Sonny James Fraser

Sydney Kate Freihofer*

John Alberto Fuentes

Phoenix Joseph Galantino

Kailyn Ann Gallagher*

Brandon Jack Gansert

Lily Anne Garcia

Braden Joseph Garth

Jillian Kate Gatley

Joseph Paul Geromini II

Andrea Gil-Lopez*

Kristina Elizabeth Gitsas

Melissa Bailey Glenn

Fernando Joaquin Gomez Jimenez

Kyle David Goodman*

Briana Darlene Gould

Justine Marielle Soriano Gozar*

Dominic Raphael Grasso

Mar'Kayla Ashley Greenidge

Tabatha Shay Gross*

Kelleigh Samantha Grosso

Hector Alejandro Guerrero

Shaher Khalil Haddad

Dean Nicholas Hall*

Taliq Julian Hall

John Albert Hamilton Jr.

Alivia Lynn Handson*

Douglas Craig Hartmann*

Ghazi Kamrul Hasan

Jack Tyler Hassett

Jordyn Nicole Hasson

Marlie Rose Heim

David Jesse Hickman

Samantha Mattie Higbee

Stefen Robert Himmelstein*

Lucy Iva Huang

Thomas Edward Hudson III

Richard Joseph Hurley III

Robert James Hurley

Emery Margaret Hurst

Nathalie Infante

Carmelo Jackson Insana

Luke Joseph Islinger

Alma Maridith Janson

Tucker Riley Jones

Austin Cole Kane

Ben-Fadi Karam

Luke Stephen Karavan*

Zachary Newton Karpinski

Connor Douglas Kelley

Brooke Logan Kelly*

Thomas Michael Kelly III

Olivia Rose Kern

Caroline Bernadette King

Rosemarie Ann King

Rebekah Ann Kravitz

Liana Rose Kuperman

Nathan Daniel Kwapinski*

Ethan Dando LaMaina

Luc Asher LaPointe*

Brenna Catherine Lawrence

Edward James Leap

Taylor Nicole Lee

Timothy John Lee

Andrew DeWitt Leeds

Cole William Leeds

Hayden William Leidy

Derek Wen Liang*

Robert Limon III

Li Ying Lin

Matthew George Lischin*

Elizabeth Mattie Little

Matthew David Loguidice

Jackson Patrick Longnecker

Jose Lopez

Stefan Antonio Lorick

Jordan Austin Lowrey

Marissa Madison Lubeck

Luis Angel Luviano Lopez

Christian Daniel Macri

Claudia Michele Mairone*

Vincent John Manno

Patrick Alexander Marino

Dale Winston Martin

Emily Rae Martin

Jesus Martinez-Barragan

Joseph Peter Massari III

Louis Patrick Matto IV

Elizabeth Louise Maurer

Marquis Javon McAllister

Kevin Anthony McCleary

Lauren Paige McCracken

Di'Amoni Morgan McKenzie

Mary Margaret McLaughlin

Megan Ashley McManus

Emma Grace Melhorn

Julie Anne Melton*

Dara Mencia-Moreno

Meghan Helen Merenich*

Francesco Antonio Messina Jr.

Alyssa Marie Miller

Matthew Miraglia

Nicholas Aaron-Bradley Moss

Claudia Danielle Moyer

Victoria Rose Mozitis*

Samantha Flanagan Murphy

Riley Thomas Murray

Joelle Myers

Christine Ann Napoli*

Emily Rose Nawrocki

Adam Nguyen*

Danny Nguyen

Leah Patricia Notarfrancesco*

Ecem Oden

Madison Victoria Ognibene*

Camille O'Halloran

William Thomas Ong*

Caitlin Nicole Orange

Daveilyn Ortega Martinez

Yeyraliz Enid Ortiz-Diaz

Luna Osorio-Berrio

Anna Elizabeth Padula

Nathan Jay Parr

Mikin P Patel

Colby Rae Patroni

John Joseph Paytas III

Dominic Vincent Pecora

Jonatan Sadoc Pelaez Garcia

Daniel Ruben Perez

Jonathan Edward Petitt

Logan Monroe Petty

Eliana Pisetzner

Aine Marie Rainey

Trevor Charles Reed

Ciara Marie Reeves*

Julia Lee Reilly

Sophia Young-Sil Rha*

Jessica Amber Rice

Hunter James Rich

Abigail Amelia Richards

Georgia Rae Ridgway*

Briana Emily Rivera

Ethan Alexander Roberts

Gianna Rose Robinson

Laysha Rosalia Robles

William Ryan-Matthew Rodgers*

Zuleyka Yamilex Rodriguez

Max Edward Rosenberg*

Kyle David Rosenfeld

Justin Oliver Rossi

Sacha Neil Rovins

Kaleigh Quinn Ruggiero

Sage Earle Runningfox

Kyle Jacob Rush

Nathan Andrew Rush*

Dameon Anthony Russ

Haley Brynn Russo*

Savrina Nikka Salartash*

Jose Anibal Salome

Marcel Alberto Sanchez

Gabrielle Natalia Santiago

Jack Christopher Sarkos

Emily Nicole Sauerwald*

MaryKate Olivia Scannell

Samantha Emily Schenck

Gabrielle Michelle Jammie Schiavone

Jack Michael Scott

Aurpita Shafi*

Devin George Sharkey

Sarah Zewge Shiferaw*

Helen Shim

Julia Jean Showl

Richard Joseph Silbert

Aidan Ray Siligato

Michael James Simmons

Artur Simões Menezes*

Michaela Lily Sless*

Raya Anastasia Slotoroff

Dae'Tear Laqua Smith

George Thomas Smith

Giana Jo Smith

Haley Brady Smith

Victoria Karen Sokalski

Valerie Leighanne Speirs*

Alexis Taelor Stanley

Brianna Kay Steelman

Akeem Ranaldo Sterling

Jesse Matthew Stokes

Sara Danielle Strenger*

Breiten Traa Sundra

Haley Darlene Sutton

Josephine Lee Sykora

Sakura Amy Tarby

Patrick Timothy Taylor*

Francis Patrick Tedeschi

Anand Priyesh Thakkar*

Brandon Kyle Tibbitt

Jason Matthew Todd

Kirstie Marie Tomassetti

Lauren Elyse Toner

Angelo Joseph Tornetta

Anthony Santos Torres

Devan Viet Tran

Rose Ann Trejo

Siera Mary Troiano*

Erik Tyler Truong

Rachel Ann Vanace*

Ashley Vasquez

Alexis Vazquez Gonzaga

Kevin Janne Ventriglia*

Christopher Michael Vicchiarelli

Grace Kathleen Vicente*

Gavin Tyler Vitale

Caimren Mariana Wagner

Nicolas Tyler Walsh-DeFelice

Lindsay Nicole Weaver

Nevin William Weeks

Tyler Reece Werman*

Samantha Rose Wilezol

Korey Alexander Williams

Jaime Aliza Wilson

Austin Garrett Wolcott

Courtney Lynne Wolf*

Madlyn Marianna Wood

Thomas Michael Zanaras

Contact: 609-272-7251

CLowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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