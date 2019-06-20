Chandler Joseph Accardi
Alía Solé Acefe
Benito Francisco Aceves Anaya
George Kofi Adu-Agyare
Peter Joseph Albo
Spencer Andrew Albuquerque
Daniel Alejo
Alexa Anne Alleman
Devin Anderson
Kyle Antczak
Edenia Aparicio Garcia
Gabriel Augustine Arena
Cole Todd Arsenault
George Richard Arsenis
Joseph Sean Austin Jr.
Dezmen Cherrod Barlow
Angelo Barron
Abigail Bautista-Alejandre
William James Baxter III*
Brielle Nicole Becker*
Myriah Rashelle Bell
Sara Betancourth-Cruz
Jesse Robert Bishop
Sophia Bernadette Blake
Marlisa Dyan Bongiovanni*
Skylor Lewis Booth
Nicholas Robert Branin
Michael Eric Brown*
Matthew Paul Bryk
Joseph Detliv Buch
Nicholas Michael Burross
Jessica Christine DeLara Caampued*
Julia Elizabeth Caffrey
Jaden Gene Cagle-DeMario
Gabriella Christina Calabro
Kyle Ballard Campbell
Robert Louis Campbell III
TyQuan Samir Campbell
Julianna Capasso
Alexis Bella Caputo
Angel Jesus Cardona-Rosado
Sean Robert Carey*
Vito Dante Carfagno
Anthony Scott Carignan
Michael Albert Carroll
Gailyn Yvonne Carty
Megan Elizabeth Castellane
Hyun Jung Choo
Michael William Clerico
Jessica Joy Clouser*
Scott Donald Cogan*
Nicholas Gianni Coleman
Tyler Jonathan Condit
Sydney Lynn-DeSimone Conroy
Dominic Joseph Contrisciani
Madisen Jean Copsey
Brian Nathaniel Correa
Jocelyn Amber Cotter
Christopher Michael Cruz
Thomas Edward Dalrymple
Taylor Ann Dalzell*
Jason Nguyen Dao
Snigdha Das*
Ja'Mirah Melissa Alize' Davis
Mackenzie Marie Dearborn
Thomas Joseph DeCicco IV
Chloe Marie DeGaetano*
Brianna Nicole Delaney
Catherine Marie DelGuidice
Kayleigh Marie DiMatteo
Emily Lane Dirkes*
Jon Santino Disidori
Hieu Minh Do
Gabriel John Donahue
Anthony Mike Douglas
Matthew Sherman Dumont
Gabriel Othello Dunmore
Nathaniel Malcolm Dunmore
Mason Michael Eddy
Emma Cassidy Edelmann
Andrew James Epstein*
Katie Esparza
Kijani Olajuwon Fathi Evans
Jenna Marie Fantasia
Emily Sarah Faragher
Bradley Barron Ferguson*
Georibert Alexander Fermin Tactuk
Emerson Morgan Fischer*
Jaii' Tre'vont Fitzgerald
Elijah DeRon Fogg
Samantha Elizabeth Folsom
Amanda Catherine Forester
Sonny James Fraser
Sydney Kate Freihofer*
John Alberto Fuentes
Phoenix Joseph Galantino
Kailyn Ann Gallagher*
Brandon Jack Gansert
Lily Anne Garcia
Braden Joseph Garth
Jillian Kate Gatley
Joseph Paul Geromini II
Andrea Gil-Lopez*
Kristina Elizabeth Gitsas
Melissa Bailey Glenn
Fernando Joaquin Gomez Jimenez
Kyle David Goodman*
Briana Darlene Gould
Justine Marielle Soriano Gozar*
Dominic Raphael Grasso
Mar'Kayla Ashley Greenidge
Tabatha Shay Gross*
Kelleigh Samantha Grosso
Hector Alejandro Guerrero
Shaher Khalil Haddad
Dean Nicholas Hall*
Taliq Julian Hall
John Albert Hamilton Jr.
Alivia Lynn Handson*
Douglas Craig Hartmann*
Ghazi Kamrul Hasan
Jack Tyler Hassett
Jordyn Nicole Hasson
Marlie Rose Heim
David Jesse Hickman
Samantha Mattie Higbee
Stefen Robert Himmelstein*
Lucy Iva Huang
Thomas Edward Hudson III
Richard Joseph Hurley III
Robert James Hurley
Emery Margaret Hurst
Nathalie Infante
Carmelo Jackson Insana
Luke Joseph Islinger
Alma Maridith Janson
Tucker Riley Jones
Austin Cole Kane
Ben-Fadi Karam
Luke Stephen Karavan*
Zachary Newton Karpinski
Connor Douglas Kelley
Brooke Logan Kelly*
Thomas Michael Kelly III
Olivia Rose Kern
Caroline Bernadette King
Rosemarie Ann King
Rebekah Ann Kravitz
Liana Rose Kuperman
Nathan Daniel Kwapinski*
Ethan Dando LaMaina
Luc Asher LaPointe*
Brenna Catherine Lawrence
Edward James Leap
Taylor Nicole Lee
Timothy John Lee
Andrew DeWitt Leeds
Cole William Leeds
Hayden William Leidy
Derek Wen Liang*
Robert Limon III
Li Ying Lin
Matthew George Lischin*
Elizabeth Mattie Little
Matthew David Loguidice
Jackson Patrick Longnecker
Jose Lopez
Stefan Antonio Lorick
Jordan Austin Lowrey
Marissa Madison Lubeck
Luis Angel Luviano Lopez
Christian Daniel Macri
Claudia Michele Mairone*
Vincent John Manno
Patrick Alexander Marino
Dale Winston Martin
Emily Rae Martin
Jesus Martinez-Barragan
Joseph Peter Massari III
Louis Patrick Matto IV
Elizabeth Louise Maurer
Marquis Javon McAllister
Kevin Anthony McCleary
Lauren Paige McCracken
Di'Amoni Morgan McKenzie
Mary Margaret McLaughlin
Megan Ashley McManus
Emma Grace Melhorn
Julie Anne Melton*
Dara Mencia-Moreno
Meghan Helen Merenich*
Francesco Antonio Messina Jr.
Alyssa Marie Miller
Matthew Miraglia
Nicholas Aaron-Bradley Moss
Claudia Danielle Moyer
Victoria Rose Mozitis*
Samantha Flanagan Murphy
Riley Thomas Murray
Joelle Myers
Christine Ann Napoli*
Emily Rose Nawrocki
Adam Nguyen*
Danny Nguyen
Leah Patricia Notarfrancesco*
Ecem Oden
Madison Victoria Ognibene*
Camille O'Halloran
William Thomas Ong*
Caitlin Nicole Orange
Daveilyn Ortega Martinez
Yeyraliz Enid Ortiz-Diaz
Luna Osorio-Berrio
Anna Elizabeth Padula
Nathan Jay Parr
Mikin P Patel
Colby Rae Patroni
John Joseph Paytas III
Dominic Vincent Pecora
Jonatan Sadoc Pelaez Garcia
Daniel Ruben Perez
Jonathan Edward Petitt
Logan Monroe Petty
Eliana Pisetzner
Aine Marie Rainey
Trevor Charles Reed
Ciara Marie Reeves*
Julia Lee Reilly
Sophia Young-Sil Rha*
Jessica Amber Rice
Hunter James Rich
Abigail Amelia Richards
Georgia Rae Ridgway*
Briana Emily Rivera
Ethan Alexander Roberts
Gianna Rose Robinson
Laysha Rosalia Robles
William Ryan-Matthew Rodgers*
Zuleyka Yamilex Rodriguez
Max Edward Rosenberg*
Kyle David Rosenfeld
Justin Oliver Rossi
Sacha Neil Rovins
Kaleigh Quinn Ruggiero
Sage Earle Runningfox
Kyle Jacob Rush
Nathan Andrew Rush*
Dameon Anthony Russ
Haley Brynn Russo*
Savrina Nikka Salartash*
Jose Anibal Salome
Marcel Alberto Sanchez
Gabrielle Natalia Santiago
Jack Christopher Sarkos
Emily Nicole Sauerwald*
MaryKate Olivia Scannell
Samantha Emily Schenck
Gabrielle Michelle Jammie Schiavone
Jack Michael Scott
Aurpita Shafi*
Devin George Sharkey
Sarah Zewge Shiferaw*
Helen Shim
Julia Jean Showl
Richard Joseph Silbert
Aidan Ray Siligato
Michael James Simmons
Artur Simões Menezes*
Michaela Lily Sless*
Raya Anastasia Slotoroff
Dae'Tear Laqua Smith
George Thomas Smith
Giana Jo Smith
Haley Brady Smith
Victoria Karen Sokalski
Valerie Leighanne Speirs*
Alexis Taelor Stanley
Brianna Kay Steelman
Akeem Ranaldo Sterling
Jesse Matthew Stokes
Sara Danielle Strenger*
Breiten Traa Sundra
Haley Darlene Sutton
Josephine Lee Sykora
Sakura Amy Tarby
Patrick Timothy Taylor*
Francis Patrick Tedeschi
Anand Priyesh Thakkar*
Brandon Kyle Tibbitt
Jason Matthew Todd
Kirstie Marie Tomassetti
Lauren Elyse Toner
Angelo Joseph Tornetta
Anthony Santos Torres
Devan Viet Tran
Rose Ann Trejo
Siera Mary Troiano*
Erik Tyler Truong
Rachel Ann Vanace*
Ashley Vasquez
Alexis Vazquez Gonzaga
Kevin Janne Ventriglia*
Christopher Michael Vicchiarelli
Grace Kathleen Vicente*
Gavin Tyler Vitale
Caimren Mariana Wagner
Nicolas Tyler Walsh-DeFelice
Lindsay Nicole Weaver
Nevin William Weeks
Tyler Reece Werman*
Samantha Rose Wilezol
Korey Alexander Williams
Jaime Aliza Wilson
Austin Garrett Wolcott
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Madlyn Marianna Wood
Thomas Michael Zanaras