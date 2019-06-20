US Navy Band Coming to AC

...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHERN DELAWARE, NORTHEAST MARYLAND, NEW JERSEY,
AND PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHERN
DELAWARE, NEW CASTLE. IN NORTHEAST MARYLAND, CECIL AND KENT
MD. IN NEW JERSEY, ATLANTIC, ATLANTIC COASTAL CAPE MAY,
CAMDEN, CAPE MAY, COASTAL ATLANTIC, COASTAL OCEAN, CUMBERLAND,
EASTERN MONMOUTH, GLOUCESTER, HUNTERDON, MERCER, MIDDLESEX,
MORRIS, NORTHWESTERN BURLINGTON, OCEAN, SALEM, SOMERSET,
SOUTHEASTERN BURLINGTON, SUSSEX, WARREN, AND WESTERN MONMOUTH.
IN PENNSYLVANIA, BERKS, CARBON, DELAWARE, EASTERN CHESTER,
EASTERN MONTGOMERY, LEHIGH, LOWER BUCKS, MONROE, NORTHAMPTON,
PHILADELPHIA, UPPER BUCKS, WESTERN CHESTER, AND WESTERN
MONTGOMERY.
* THROUGH LATE TONIGHT
* ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP THIS
AFTERNOON AND TONIGHT AND IMPACT MOST OF THE AREA, INCLUDING
THOSE AREAS THAT RECEIVED HEAVY RAINFALL LAST NIGHT. HEAVY
RAINFALL WILL DEVELOP ONCE AGAIN WITH AS MUCH AS AN ADDITIONAL 1
TO 3 INCHES OF RAIN IN A SHORT TIME. FLASH FLOODING IS LIKELY
ONCE AGAIN, AND IT WILL NOT TAKE MUCH ADDITIONAL RAINFALL TO
RESULT IN FLASH FLOODING OVER ALREADY FLOODED AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT THERE IS THE POTENTIAL FOR FLASH
FLOODING WHICH CAN BE LIFE-THREATENING. HEAVY RAIN IS EXPECTED TO
OCCUR OVER A SHORT PERIOD OF TIME. RAPIDLY RISING FLOOD WATERS
MAY QUICKLY INUNDATE ROADWAYS. STREAMS AND CREEKS COULD LEAVE
THEIR BANKS, FLOODING NEARBY PROPERTIES.
PLEASE MONITOR THE FORECAST, ESPECIALLY IF YOU LIVE IN A LOCATION
THAT IS PRONE TO FLOODING. BE PREPARED TO TAKE ACTION IF A FLASH
FLOOD WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA.
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