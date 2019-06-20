US Navy Band Coming to AC

BARSTOW, Calif. (Aug. 21, 2016) Members of the U.S. Navy Band Cruisers perform during concert at Barstow Community College in Barstow, California, Aug. 21, 2016. The Cruisers popular music group, part of the U.S. Navy Band, toured Arizona and California for a series of public outreach performances, designed to bring the Navy to communities throughout the country that do not have a significant Navy presence. (U.S. Navy photo by Chief Musician Adam Grimm/Released)

 Chief Musician Adam Grimm

The United States Navy Band is set to dock in Atlantic City this July with their popular music  group, the Cruisers for one evening.

The band is only making three stops country wide, and will be playing hits from a litany of genres, from pop and classic rock, to jazz and R&B, and more.

Considered the Navy's flagship ensemble, the Cruisers main focus is traveling the country  and performing.

All Navy Band performances are free and open to the public, and the performance is scheduled for July 3, 2019, at 7 p.m. at Brighton Park in Atlantic City. 

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