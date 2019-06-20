thunderstorms (2)

Thunderstorms moving across the Delaware Bay. 

 DALE GERHARD / Staff Photographer

MIDDAY WEATHER: A flash flood watch is in effect with another risk of severe weather, too. Meteorologist Joe Martucci says that it'll be another day of hit or miss storms. Joe has the graduation forecast, too.

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