US Navy Band Coming to AC

Members of the U.S. Navy Band the Cruisers perform during a 2016 concert at Barstow Community College in California.

 Chief Musician Adam Grimm / provided

The United States Navy Band is set to dock in Atlantic City this July.

The Cruisers will perform 7 p.m. July 3 at Brighton Park. It is one of only three planned stops nationwide for the band, which performs music ranging from pop and classic rock to jazz and R&B.

Considered the Navy's flagship ensemble, the Cruisers' main focus is traveling the country and performing.

All Navy Band performances are free and open to the public. For more information, visit navyband.navy.mil/cruisers.html.

— Tyler Osborne-Lomax

Tags

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

PLEASE BE ADVISED: Soon we will no longer integrate with Facebook for story comments. The commenting option is not going away, however, readers will need to register for a FREE site account to continue sharing their thoughts and feedback on stories. If you already have an account (i.e. current subscribers, posting in obituary guestbooks, for submitting community events), you may use that login, otherwise, you will be prompted to create a new account.

Load comments