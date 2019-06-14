Esteban Alejandro Agudelo

Meagan Danielle Ahern

**Hannah Elizabeth Ahlstrom

*Amanda Grace Allen

+**Sara Jane Anton

*Andrew David Arsenault

*Ryan James Arsenault

+**Caroline Josette Artymowicz

*Daniel Thomas Auberzinsky

*Ian George Aungst

◦**Patricia Margaret Bachleda

Mitchell Kai Noa Bartello

Taylor Sadie Becher

◦+**Jack Michael Bell

Amber Lynn Belz

*Justin Donald Berry

Chelsea Noelle Bird

+**Kaitlyn Eileen Blankley

+**Reese Marilyn Bloomstead

+**Nicole Diane Blum

**Angelina Maria Bongiorno

*Lexi Brielle Bower

**Luke Andrew Bowman

**Jack Thomas Branin

*Thomas Joseph Breazeale

Abigail Noel Brennan

*Matthew Paul Brook

Brooke Alexandra Broomell

+*Abigail Grace Brown

**Autumn Anne Bruce

Lexis Elizabeth Marie Bruursema

Ryley Alexander Burns

*Anthony Joseph Campbell

*Giavanna Elisanna Canizzaro

Nicholas William Bowen Canizzaro

Zachary Clayton Card

Martin Kingsley Cattie

*Noah Michael Centrone

Jaclyn Noelle Charbonneau

Ashley Jean Chattin

+**Alexis Marie Chopek

Rocco Joseph Cisternino

*Zachary Aaron Clark

Nicole Annette Clemmer

+**Kasey Kelly Clifford

+**Kassidy Erin Coan

Amaya Lynne Collins

*Danielle Christine Conte

Gena Sharon Corson

+**Jessica Marie Cossaboone

John James Craft

Eddie Lenin Cruz

*Ella Catherine Curtin

Charles Theodore Dahl

*Jessica Elizabeth Davidson

Chiara Mercurio Dawkins

KyLee Ann Day

+**Shannon Brianna Decosta

**Sadie Ann DeGennaro

Kai Justice DeMarco

+**Anna Maria Devlin

**Jenna DiBuonaventura

+**Gabriella Maria DiMarco

+*Emily Reese DiMarino

Jaden Hope DiMeglio

Dominique Marie DiPalma

Matthew William DiTroia

+**Natalie Renee Doherty

+**Marleigh Paige Domeracki

Danielle Margaret Donoghue

Tori Dakira Dorn

*David Leonard Dragon

Austin John Dress

*Rebecca Lee Dubbs

+**Jadin Orlando Eafrati

Madison Grace Eggert

◦*Ethan Daniel Ellis

*Alexandria Marie Errickson

*Brooke Taylor Farr

+**Nora Sheppard Faverzani

+**Jaclyn Rose Ferrilli

◦+**Shane Patrick Ferry

*Richard Zachary Flemming

Gavyn Jay Fox

Julia Patricia Fumo

Olivia Ann Garcia

*Heaven Leigh Geese

*Christopher Paul George Jr.

+**Ashley Ann Gereaghty

+**Megan Kathryn Gereaghty

John Anthony Giacometti

Julia Leigh Giacometti

Zachary David Ginet

**Michael Jordan Ginn

Paul Gaetano Giordano

*Claire Irene Givens

Bryan Omar Gonzalez

*Trinity Maria Good

Nathan Lane Goudie

*Delaney Grace Shannon Gould

*Donovan Joseph Graham

+**Rosalie Gloria Graham

*Elliott Spencer Grant

Christopher Ernest Robert Gratz

Austin Thomas Green

**Karen Nicole Greenwood

*Sophia Lenai Gresham

◦+**Gabriel Thomas Griffin

Joseph Parker Groves

Eli Richard Hackney

*Griffin Bryce Hageman

Grant Edison Halliday

Thomas Jude Halscheid

Luke Eric Hansen

*Ava Catherine Hanson

*Richard Allen Hardin

Erica Lynn Havens

+**Nathaniel Ryan Hays

**Emily My He

*Casey Walter Helm

+**Alison Drew Hendricks

**Jordan Marie Henry

◦+**Alexis Jacquelin Hensley

**Emily Marie Herbert

Noah Joseph Herman

Molly Katherine Hoffmann

*Evan Michael Holmes

Savanna Marie Holt

*Emma Jane Horner

+**Peter Michael Horowitz

Adam Ramsey Hubbi

*Isabelle Christine Hudgins

*KellyAnn Iannone

Patrick Iannone

+*Antonio Paul Inserra

Aaliyah Ashley Jackson

+**Tanner Michael James

*Blase Robert Japzon

Michelle Lee Jones

+**Faith Caroline Jurasinski

**Madison Grace Kahn

Abigail Rose Kampmeyer

*Zachary Matthew Keefer

*Carli Elizabeth Kelly

*Kayla Marie Killian

Kevin George King

Joseph Brandon Klinger

Lindsay Jayne Konick

+**Athanasios Charles Koutsfetsoulis

Kayla Nicole Kozak

Michael Richard Kramer

**Travis Allan Krause

+**William Bruce Kroeger Jr.

+**Ava June Kuehner

+**Christian Parker Kuhn

*Kallista Lily Kuhn

Brianna Elizabeth Kurz

Brandon Anthony Lashley

*Trent David Laveson

+**Mallory Elizabeth Lawn

Avigayile Juliene Layton

◦**Matthew Douglas Leap

Lance Patrick Leonard

Liam Donovan Leonard

*Andrew Paul Leonetti

*Luke Ottavio Leonetti

**Samantha Michele Levai

+**Alyssa Claire Liebrand

+**Ashleigh Patricia Liguori

*Brandon Xue Yang Lin

Nicholas Ryan Loesch

+**Garret Lincoln Longstaff

+**Eric James Love

+**Emma Marie Maher

**Julie Christine Marshall

**Anja Jolin Martin

Valeria Martinez-Rivero

Louise Grace Matera

*Mackenzie Marie Matura

Robert John Maxwell

*Anna Ryan McCabe

Nicholas Charles McCardell

**Cassidy Eileen McComb

Nickolas Aaron McDaniels

+**Tanis Sean McDonnell

+**Angelique Bianca Alyse McDowell

Dylan Frederick McElfresh

**Emilee Danielle McHugh

Matthew Joseph Mealey

+**Luke Anthony Meli

Fanny Jacquelyn Melo-Reyna

*Brittany Lynn Menchen

*Tristan Penn Metz

*Hannah Rose Milano

+**Rebecca Lynne Miles

*Isabella Sofia Miletta-Shull

◦+**Daniel Donahue Millar

Jonathan William Millar

+**Kristopher Thomas Millar

Tyler Kain Millett

Tanner Jack Mitzel

+**Karli Mae Montemurro

Payton Mia Mulloy

Dylan Michael Murphy

*Elizabeth Anne Murray

◦**Mason Joseph Muskett

Taylor Marie Nasen

*Olivia Marie Nealis

Justin Patrick Nelson

Robert Lawrence Nelson

◦**Jacqueline Janae Nesi

David Jeremiah Nistorenko

Christin Elaine Nordberg

Denise Rain North

*Grant Bradley Nuss

+**Samuel John Oliva

*Mary Anne Ortiz-Herrera

Alexander John Oves Jr.

*Marissa Joy Pacifico

Christian Tyler Pailleret Jr.

Sydney Anne Palermo

*David Aaron Palomeque

+**Avery Anne Panico

+**Hunter Adam Paone

*Trevor Andrew Paone

Steven Amilcar Pelaez

Colin Jackson Perro

Aidan Rourke Perry

+**Brianna Nicole Philippou

Lilirose Aliyah Phillips

**Brandyn Leon Pokrass

Hunter George Patrick Post

*Thai John Punthrangkul

*Douglas Hamilton Raab

Yesenia Rafael-Perez

**Olivia Ann Raffaele

*Kayla Elizabeth Rauner

◦+**Andrew Joseph Redmond

+**Therese Lillian Reidy

Grace Zoe Renauro

Vanessa Reyna

**Nicole Ashley Rhodes

+**Estelle Freddie Richardson

+**Isabella Maria Roache

Ali Jane Victoria Robel

Scott Patrick Robel Jr.

Jade Nicole Robinson

*Victoria Marie Rolls

**Ava Angelina Romeo

+**Sean David Roop

*Jake Blaise Ruskey

**Alfred Joseph Sacco

*Emily Rae Sack

Arturo Israel Sarabia Zurita

*Kyle Vincent Saul

Malachi Rafee Saunders

+**Regina Angelina Schmid

Jacob Wyatt Schneider

Olivia Crowley Schneider

Brianna Lynne Schuck

Joseph Louis Shone

+**Beth Ann Singer

Kayla Michelle Siteman

Timothy Wayne Smith

Maxwell Jacob Spell

Thomas John Wayne Stanton

Brandon Thomas Stewart

+**Natale Rose Stinson

Travis Wilson Stoerrle

+**Erica Lynn Stratten

**Theresa Ann Stratton

Jacob Stone Stuart

*Madalyn Sierra Sudol

+**Megan Christine Sutter

+**Andrea Anquel Teofanova

Connor Joseph Tomlin

+**Aidan Yeager Tracey

**William James Tracy

*Francesca Renee Trimble

*Nicholas Daniel Troiano

+**Shannen Rose Urban

*Luke Franklin Varallo

+**Ashley Pearl Vitiello

+**Alexandra Rose Vitola

Tanner Jason Vogel

*Gabrielle Eleanor Waid

Brian Patrick Walsh

+**Isabella Marie Wamsher

◦+**Ella Marie Weigel

**Sarah Kathleen Whilden

*Corinne Makenzie Wiederhold

*Benjamin Allen Wiley

*Faith Marie Willett

Austin David Williams

Elise Lorraine Williams

+**Allisun Katherine Wiltshire

+**Maggie Theresa Wixson

*Ezekiel Isaiah-Donny Wojciechowski

*Matthew Aloysius Yeager

Alexander James Yoa

Jackson Vincent Young

*Nathaniel Charles Young

*Randal Brennan Young

Randy Elias Maurice Young

*Sarah Michelle Zigner

Samuel Denis Zimmerman

+**Joseph Richard Zobler

+National Honors Society

**Highest Honors

*Honors

◦STEM

Contact: 609-272-7251

CLowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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