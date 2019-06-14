Esteban Alejandro Agudelo
Meagan Danielle Ahern
**Hannah Elizabeth Ahlstrom
*Amanda Grace Allen
+**Sara Jane Anton
*Andrew David Arsenault
*Ryan James Arsenault
+**Caroline Josette Artymowicz
*Daniel Thomas Auberzinsky
*Ian George Aungst
◦**Patricia Margaret Bachleda
Mitchell Kai Noa Bartello
Taylor Sadie Becher
◦+**Jack Michael Bell
Amber Lynn Belz
*Justin Donald Berry
Chelsea Noelle Bird
+**Kaitlyn Eileen Blankley
+**Reese Marilyn Bloomstead
+**Nicole Diane Blum
**Angelina Maria Bongiorno
*Lexi Brielle Bower
**Luke Andrew Bowman
**Jack Thomas Branin
*Thomas Joseph Breazeale
Abigail Noel Brennan
*Matthew Paul Brook
Brooke Alexandra Broomell
+*Abigail Grace Brown
**Autumn Anne Bruce
Lexis Elizabeth Marie Bruursema
Ryley Alexander Burns
*Anthony Joseph Campbell
*Giavanna Elisanna Canizzaro
Nicholas William Bowen Canizzaro
Zachary Clayton Card
Martin Kingsley Cattie
*Noah Michael Centrone
Jaclyn Noelle Charbonneau
Ashley Jean Chattin
+**Alexis Marie Chopek
Rocco Joseph Cisternino
*Zachary Aaron Clark
Nicole Annette Clemmer
+**Kasey Kelly Clifford
+**Kassidy Erin Coan
Amaya Lynne Collins
*Danielle Christine Conte
Gena Sharon Corson
+**Jessica Marie Cossaboone
John James Craft
Eddie Lenin Cruz
*Ella Catherine Curtin
Charles Theodore Dahl
*Jessica Elizabeth Davidson
Chiara Mercurio Dawkins
KyLee Ann Day
+**Shannon Brianna Decosta
**Sadie Ann DeGennaro
Kai Justice DeMarco
+**Anna Maria Devlin
**Jenna DiBuonaventura
+**Gabriella Maria DiMarco
+*Emily Reese DiMarino
Jaden Hope DiMeglio
Dominique Marie DiPalma
Matthew William DiTroia
+**Natalie Renee Doherty
+**Marleigh Paige Domeracki
Danielle Margaret Donoghue
Tori Dakira Dorn
*David Leonard Dragon
Austin John Dress
*Rebecca Lee Dubbs
+**Jadin Orlando Eafrati
Madison Grace Eggert
◦*Ethan Daniel Ellis
*Alexandria Marie Errickson
*Brooke Taylor Farr
+**Nora Sheppard Faverzani
+**Jaclyn Rose Ferrilli
◦+**Shane Patrick Ferry
*Richard Zachary Flemming
Gavyn Jay Fox
Julia Patricia Fumo
Olivia Ann Garcia
*Heaven Leigh Geese
*Christopher Paul George Jr.
+**Ashley Ann Gereaghty
+**Megan Kathryn Gereaghty
John Anthony Giacometti
Julia Leigh Giacometti
Zachary David Ginet
**Michael Jordan Ginn
Paul Gaetano Giordano
*Claire Irene Givens
Bryan Omar Gonzalez
*Trinity Maria Good
Nathan Lane Goudie
*Delaney Grace Shannon Gould
*Donovan Joseph Graham
+**Rosalie Gloria Graham
*Elliott Spencer Grant
Christopher Ernest Robert Gratz
Austin Thomas Green
**Karen Nicole Greenwood
*Sophia Lenai Gresham
◦+**Gabriel Thomas Griffin
Joseph Parker Groves
Eli Richard Hackney
*Griffin Bryce Hageman
Grant Edison Halliday
Thomas Jude Halscheid
Luke Eric Hansen
*Ava Catherine Hanson
*Richard Allen Hardin
Erica Lynn Havens
+**Nathaniel Ryan Hays
**Emily My He
*Casey Walter Helm
+**Alison Drew Hendricks
**Jordan Marie Henry
◦+**Alexis Jacquelin Hensley
**Emily Marie Herbert
Noah Joseph Herman
Molly Katherine Hoffmann
*Evan Michael Holmes
Savanna Marie Holt
*Emma Jane Horner
+**Peter Michael Horowitz
Adam Ramsey Hubbi
*Isabelle Christine Hudgins
*KellyAnn Iannone
Patrick Iannone
+*Antonio Paul Inserra
Aaliyah Ashley Jackson
+**Tanner Michael James
*Blase Robert Japzon
Michelle Lee Jones
+**Faith Caroline Jurasinski
**Madison Grace Kahn
Abigail Rose Kampmeyer
*Zachary Matthew Keefer
*Carli Elizabeth Kelly
*Kayla Marie Killian
Kevin George King
Joseph Brandon Klinger
Lindsay Jayne Konick
+**Athanasios Charles Koutsfetsoulis
Kayla Nicole Kozak
Michael Richard Kramer
**Travis Allan Krause
+**William Bruce Kroeger Jr.
+**Ava June Kuehner
+**Christian Parker Kuhn
*Kallista Lily Kuhn
Brianna Elizabeth Kurz
Brandon Anthony Lashley
*Trent David Laveson
+**Mallory Elizabeth Lawn
Avigayile Juliene Layton
◦**Matthew Douglas Leap
Lance Patrick Leonard
Liam Donovan Leonard
*Andrew Paul Leonetti
*Luke Ottavio Leonetti
**Samantha Michele Levai
+**Alyssa Claire Liebrand
+**Ashleigh Patricia Liguori
*Brandon Xue Yang Lin
Nicholas Ryan Loesch
+**Garret Lincoln Longstaff
+**Eric James Love
+**Emma Marie Maher
**Julie Christine Marshall
**Anja Jolin Martin
Valeria Martinez-Rivero
Louise Grace Matera
*Mackenzie Marie Matura
Robert John Maxwell
*Anna Ryan McCabe
Nicholas Charles McCardell
**Cassidy Eileen McComb
Nickolas Aaron McDaniels
+**Tanis Sean McDonnell
+**Angelique Bianca Alyse McDowell
Dylan Frederick McElfresh
**Emilee Danielle McHugh
Matthew Joseph Mealey
+**Luke Anthony Meli
Fanny Jacquelyn Melo-Reyna
*Brittany Lynn Menchen
*Tristan Penn Metz
*Hannah Rose Milano
+**Rebecca Lynne Miles
*Isabella Sofia Miletta-Shull
◦+**Daniel Donahue Millar
Jonathan William Millar
+**Kristopher Thomas Millar
Tyler Kain Millett
Tanner Jack Mitzel
+**Karli Mae Montemurro
Payton Mia Mulloy
Dylan Michael Murphy
*Elizabeth Anne Murray
◦**Mason Joseph Muskett
Taylor Marie Nasen
*Olivia Marie Nealis
Justin Patrick Nelson
Robert Lawrence Nelson
◦**Jacqueline Janae Nesi
David Jeremiah Nistorenko
Christin Elaine Nordberg
Denise Rain North
*Grant Bradley Nuss
+**Samuel John Oliva
*Mary Anne Ortiz-Herrera
Alexander John Oves Jr.
*Marissa Joy Pacifico
Christian Tyler Pailleret Jr.
Sydney Anne Palermo
*David Aaron Palomeque
+**Avery Anne Panico
+**Hunter Adam Paone
*Trevor Andrew Paone
Steven Amilcar Pelaez
Colin Jackson Perro
Aidan Rourke Perry
+**Brianna Nicole Philippou
Lilirose Aliyah Phillips
**Brandyn Leon Pokrass
Hunter George Patrick Post
*Thai John Punthrangkul
*Douglas Hamilton Raab
Yesenia Rafael-Perez
**Olivia Ann Raffaele
*Kayla Elizabeth Rauner
◦+**Andrew Joseph Redmond
+**Therese Lillian Reidy
Grace Zoe Renauro
Vanessa Reyna
**Nicole Ashley Rhodes
+**Estelle Freddie Richardson
+**Isabella Maria Roache
Ali Jane Victoria Robel
Scott Patrick Robel Jr.
Jade Nicole Robinson
*Victoria Marie Rolls
**Ava Angelina Romeo
+**Sean David Roop
*Jake Blaise Ruskey
**Alfred Joseph Sacco
*Emily Rae Sack
Arturo Israel Sarabia Zurita
*Kyle Vincent Saul
Malachi Rafee Saunders
+**Regina Angelina Schmid
Jacob Wyatt Schneider
Olivia Crowley Schneider
Brianna Lynne Schuck
Joseph Louis Shone
+**Beth Ann Singer
Kayla Michelle Siteman
Timothy Wayne Smith
Maxwell Jacob Spell
Thomas John Wayne Stanton
Brandon Thomas Stewart
+**Natale Rose Stinson
Travis Wilson Stoerrle
+**Erica Lynn Stratten
**Theresa Ann Stratton
Jacob Stone Stuart
*Madalyn Sierra Sudol
+**Megan Christine Sutter
+**Andrea Anquel Teofanova
Connor Joseph Tomlin
+**Aidan Yeager Tracey
**William James Tracy
*Francesca Renee Trimble
*Nicholas Daniel Troiano
+**Shannen Rose Urban
*Luke Franklin Varallo
+**Ashley Pearl Vitiello
+**Alexandra Rose Vitola
Tanner Jason Vogel
*Gabrielle Eleanor Waid
Brian Patrick Walsh
+**Isabella Marie Wamsher
◦+**Ella Marie Weigel
**Sarah Kathleen Whilden
*Corinne Makenzie Wiederhold
*Benjamin Allen Wiley
*Faith Marie Willett
Austin David Williams
Elise Lorraine Williams
+**Allisun Katherine Wiltshire
+**Maggie Theresa Wixson
*Ezekiel Isaiah-Donny Wojciechowski
*Matthew Aloysius Yeager
Alexander James Yoa
Jackson Vincent Young
*Nathaniel Charles Young
*Randal Brennan Young
Randy Elias Maurice Young
*Sarah Michelle Zigner
Samuel Denis Zimmerman
+**Joseph Richard Zobler
+National Honors Society
**Highest Honors
*Honors
◦STEM