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Weather Alert
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF NORTHERN DELAWARE, NORTHEAST MARYLAND, NEW JERSEY, AND PENNSYLVANIA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTHERN DELAWARE, NEW CASTLE. IN NORTHEAST MARYLAND, CECIL AND KENT MD. IN NEW JERSEY, ATLANTIC, ATLANTIC COASTAL CAPE MAY, CAMDEN, CAPE MAY, COASTAL ATLANTIC, COASTAL OCEAN, CUMBERLAND, EASTERN MONMOUTH, GLOUCESTER, HUNTERDON, MERCER, MIDDLESEX, MORRIS, NORTHWESTERN BURLINGTON, OCEAN, SALEM, SOMERSET, SOUTHEASTERN BURLINGTON, SUSSEX, WARREN, AND WESTERN MONMOUTH. IN PENNSYLVANIA, BERKS, CARBON, DELAWARE, EASTERN CHESTER, EASTERN MONTGOMERY, LEHIGH, LOWER BUCKS, MONROE, NORTHAMPTON, PHILADELPHIA, UPPER BUCKS, WESTERN CHESTER, AND WESTERN MONTGOMERY. * THROUGH LATE TONIGHT * ANOTHER ROUND OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL DEVELOP THIS AFTERNOON AND TONIGHT AND IMPACT MOST OF THE AREA, INCLUDING THOSE AREAS THAT RECEIVED HEAVY RAINFALL LAST NIGHT. HEAVY RAINFALL WILL DEVELOP ONCE AGAIN WITH AS MUCH AS AN ADDITIONAL 1 TO 3 INCHES OF RAIN IN A SHORT TIME. FLASH FLOODING IS LIKELY ONCE AGAIN, AND IT WILL NOT TAKE MUCH ADDITIONAL RAINFALL TO RESULT IN FLASH FLOODING OVER ALREADY FLOODED AREAS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT THERE IS THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING WHICH CAN BE LIFE-THREATENING. HEAVY RAIN IS EXPECTED TO OCCUR OVER A SHORT PERIOD OF TIME. RAPIDLY RISING FLOOD WATERS MAY QUICKLY INUNDATE ROADWAYS. STREAMS AND CREEKS COULD LEAVE THEIR BANKS, FLOODING NEARBY PROPERTIES. PLEASE MONITOR THE FORECAST, ESPECIALLY IF YOU LIVE IN A LOCATION THAT IS PRONE TO FLOODING. BE PREPARED TO TAKE ACTION IF A FLASH FLOOD WARNING IS ISSUED FOR YOUR AREA. &&
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MOUNT HOLLY NJ HAS ISSUED A * FLOOD ADVISORY FOR... CENTRAL ATLANTIC COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... OCEAN COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... EASTERN BURLINGTON COUNTY IN SOUTHERN NEW JERSEY... SOUTHERN MONMOUTH COUNTY IN CENTRAL NEW JERSEY... SOUTH CENTRAL MIDDLESEX COUNTY IN NORTHERN NEW JERSEY... * UNTIL 800 PM EDT. * AT 403 PM EDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE MINOR FLOODING IN THE ADVISORY AREA. * SOME LOCATIONS THAT COULD EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TOMS RIVER, ASBURY PARK, LAKEWOOD, JACKSON, HOWELL, MANALAPAN, BARNEGAT, TINTON FALLS, HAMMONTON, BEACHWOOD, SHAMONG, MANASQUAN, POINT PLEASANT BEACH, EGG HARBOR CITY, TUCKERTON, PRESIDENTIAL LAKES ESTATES, SEASIDE HEIGHTS, WEYMOUTH, LAKEHURST AND FARMINGDALE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLOOD ADVISORY MEANS RIVER OR STREAM FLOWS ARE ELEVATED, OR PONDING OF WATER IN URBAN OR OTHER AREAS IS OCCURRING OR IS IMMINENT. &&
Weather Alert
...SMALL CRAFT ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT FRIDAY... * WINDS AND SEAS...SOUTHWEST WINDS 10 TO 20 KT WITH GUSTS UP 25 KNOTS, BECOMING NORTHWEST 15 TO 20 KT WITH GUSTS UP TO 30 KT FRIDAY. SEAS 3 TO 5 FEET. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS THAN ONE MILE. INEXPERIENCED MARINERS, ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS. A SMALL CRAFT ADVISORY MEANS THAT WIND SPEEDS OF 25 TO 33 KNOTS ARE EXPECTED TO PRODUCE HAZARDOUS WAVE CONDITIONS TO SMALL CRAFT. INEXPERIENCED MARINERS, ESPECIALLY THOSE OPERATING SMALLER VESSELS SHOULD AVOID NAVIGATING IN THESE CONDITIONS. &&
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