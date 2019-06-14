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Bianca-Soleil Nicole Trice

Brianna Marie Triebel

Katie Ellen Trout

Anthony Joseph Urban

Tyler Adele Van Dunk

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Joseph David Ventresca

Bradley James Vetri

Allyson Paige Vezos

Alyssa Rose Vitiello

Samantha Marie Volak

Kurtis Joseph Wasylkowski, Jr.

Kevin Michael Watson

Amandey Jo Watt

Philip Weber

Andrew Jay Charles Werling

Luke David Wiatrowski

Miranda Nicole Wilbert

Jacob D. Wilk

Franchesca Taylor Witzak

Paiton Lynn Wojceichowski

David Michael Wulffen, Jr.

Alison Margaret Wuyts

Iskender A. Yilmaz

Contact: 609-272-7251

CLowe@pressofac.com

Twitter @clairelowe

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Staff Writer

I began covering South Jersey in 2008 after graduating from Rowan University with a degree in journalism. I joined The Press in 2015. In 2013, I was awarded a NJPA award for feature writing as a reporter for The Current of Hamilton Township.

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