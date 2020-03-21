The Metro Atlantic Athletic Conference announced Saturday that more people have tested positive for COVID-19 who were on or near the floor during Horizon League and MAAC basketball games, including during the tournament this month in Atlantic City.
According to the MAAC, one or more of them was on or near the floor for the following games:
March 6: Niagara at Canisius at Koessler Athletic Center (Buffalo, New York) — MAAC game March 9: Wisconsin Green Bay vs. Northern Kentucky at Indiana Farmers Coliseum (Indianapolis) — Horizon League Tournament semifinal March 10: Iona vs. Canisius and Niagara vs. Marist, each at Jim Whelan Boardwalk Hall (Atlantic City) — MAAC Tournament first round March 11: St. Peter’s vs. Iona at Jim Whelan Boardwalk Hall — MAAC Tournament quarterfinal
On Wednesday, the MAAC revealed revealed two people on the floor during tournament games had tested positive for the new coronavirus. One or both of them were on the floor for the America East, Horizon League and MAAC tournaments.
MAAC Tournament play in Atlantic City was canceled March 12.
Niagara University vs. Saint Peter's University MAAC Women's Championship tournament
No.8 Niagara University Jordan Edwards #1 dives for a loose ball against No.9 Saint Peter's University Kendrea Williams #23, left and Gabrielle Harris #5, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
-- HIDE VERTICAL GALLERY ASSET TITLES --
Maac Hoops
No. 8 Niagara University Adia Brisker #3, right lose control of the ball as she dives to the basket against No.9 Saint Peter's University Taiah Thornton #1, left during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.8 Niagara University Jai Moore #4, right drives to the basket against No.9 Saint Peter's University Cinnamon Dockery #13, left during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Sammy Lochner #10, right attempts to block the shot of No.8 Niagara University Sydney Faulcon #30, left during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.8 Niagara University Adia Brisker #3, left battle a rebound against No.9 Saint Peter's University Willisha Jackson #14, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Wil'lisha Jackson #14, left battle for the tip off against No. 8 Niagara University Emerald Ekpiteta #12, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's Wil'lisha Jackson #14, left battle for the ball against University Dagny Davidsdottir #33, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Taiah Thornton #1 grabs a loose ball against No. 8 Niagara University Emerald Ekpiteta #12 during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Gabrielle Harris #5, left battle for a rebound against No.8 Niagara University Morgan Baughman #24, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Sammy Lochner #10,middle battle for the ball against No.8 Niagara University Emerald Ekpiteta #12, left and Morgan Baughman #24, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
EDWARD LEA / STAFF PHOTOGRAPHER
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
Saint Peter’s Wil’lisha Jackson and Niagara’s Dagny Davisdottir stretch for the ball during their first-round game at Boardwalk Hall bright and early Monday morning.
Edward Lea / staff photographer
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
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