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The MAAC Men's and Women's Basketball Championships were canceled March 12 at Jim Whelan Boardwalk Hall in Atlantic City amid COVID-19 concerns.

 Edward Lea / staff photographer

The Metro Atlantic Athletic Conference announced Saturday that more people have tested positive for COVID-19 who were on or near the floor during Horizon League and MAAC basketball games, including during the tournament this month in Atlantic City.

According to the MAAC, one or more of them was on or near the floor for the following games:

  • March 6: Niagara at Canisius at Koessler Athletic Center (Buffalo, New York) — MAAC game
  • March 9: Wisconsin Green Bay vs. Northern Kentucky at Indiana Farmers Coliseum (Indianapolis) — Horizon League Tournament semifinal
  • March 10: Iona vs. Canisius and Niagara vs. Marist, each at Jim Whelan Boardwalk Hall (Atlantic City) — MAAC Tournament first round
  • March 11: St. Peter’s vs. Iona at Jim Whelan Boardwalk Hall — MAAC Tournament quarterfinal

On Wednesday, the MAAC revealed revealed two people on the floor during tournament games had tested positive for the new coronavirus. One or both of them were on the floor for the America East, Horizon League and MAAC tournaments.

MAAC Tournament play in Atlantic City was canceled March 12.

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