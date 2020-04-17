Stella Johnson

Stella Johnson

Friday, April 17

First Round

1. New York, Sabrina Ionescu, G, Oregon

2. Dallas, Satou Sabally, F, Oregon

3. Indiana, Lauren Cox, F, Baylor

4. Atlanta, Chennedy Carter, G, Texas A&M

5. Dallas (From Phoenix), Bella Alarie, G/F, Princeton

6. Minnesota, Mikiah Herbert Harrigan, F, South Carolina

7. Dallas (From Seattle - via Connecticut, Phoenix), Tyasha Harris, G, South Carolina

8. Chicago, Ruthy Hebard, F, Oregon

9. New York (From Dallas - via Las Vegas), Megan Walker, F, Connecticut

10. Phoenix (From Los Angeles - via Connecticut), Jocelyn Willoughby, G/F, Virginia

11. Seattle (From Connecticut), Kitija Laksa, F, TTT Riga (Latvia)

12. New York (From Washington), Jazmine Jones, G, Louisville

Second Round

13. New York (From Atlanta), Kylee Shook, F, Louisville

14. Indiana (From New York - via Minnesota), Kathleen Doyle, G, Iowa

15. New York (From Dallas), Leaonna Odom, F, Duke

16. Minnesota (From Indiana), Crystal Dangerfield, G, Connecticut

17. Atlanta (From Phoenix), Brittany Brewer, F, Texas Tech

18. Phoenix (From Minnesota), Te'a Cooper, G, Baylor

19. Seattle, Joyner Holmes, F, Texas

20. Los Angeles (From Chicago), Beatrice Mompremier, F, Miami

21. Dallas (From Las Vegas), Luisa Geiselsoder, C, Germany

22. Los Angeles, Leonie Fiebich, G, Germany

23. Connecticut, Kaila Charles, G/F, Maryland

24. Washington, Jaylyn Agnew, F, Creighton

Third Round

25. Atlanta, Mikayla Pivec, G, Oregon State

26. New York, Erica Ogwumike, G, Rice

27. Atlanta (From Dallas), Kobi Thornton, F, Clemson

28. Indiana, Kamiah Smalls, G, James Madison

29. Phoenix, Stella Johnson, G, Rider

30. Chicago (From Minnesota), Japreece Dean, G, UCLA

31. Seattle, Haley Gorecki, G, Duke

32. Chicago, Kiah Gillespie, F, Florida State

33. Las Vegas, Lauren Manis, F, Holy Cross

34. Los Angeles, Tynice Martin, G, West Virginia

35. Connecticut, Juicy Landrum, G, Baylor

36. Washington, Sug Sutton, G, Texas

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