1. New York, Sabrina Ionescu, G, Oregon
2. Dallas, Satou Sabally, F, Oregon
3. Indiana, Lauren Cox, F, Baylor
4. Atlanta, Chennedy Carter, G, Texas A&M
5. Dallas (From Phoenix), Bella Alarie, G/F, Princeton
6. Minnesota, Mikiah Herbert Harrigan, F, South Carolina
7. Dallas (From Seattle - via Connecticut, Phoenix), Tyasha Harris, G, South Carolina
8. Chicago, Ruthy Hebard, F, Oregon
9. New York (From Dallas - via Las Vegas), Megan Walker, F, Connecticut
10. Phoenix (From Los Angeles - via Connecticut), Jocelyn Willoughby, G/F, Virginia
11. Seattle (From Connecticut), Kitija Laksa, F, TTT Riga (Latvia)
12. New York (From Washington), Jazmine Jones, G, Louisville
13. New York (From Atlanta), Kylee Shook, F, Louisville
14. Indiana (From New York - via Minnesota), Kathleen Doyle, G, Iowa
15. New York (From Dallas), Leaonna Odom, F, Duke
16. Minnesota (From Indiana), Crystal Dangerfield, G, Connecticut
17. Atlanta (From Phoenix), Brittany Brewer, F, Texas Tech
18. Phoenix (From Minnesota), Te'a Cooper, G, Baylor
19. Seattle, Joyner Holmes, F, Texas
20. Los Angeles (From Chicago), Beatrice Mompremier, F, Miami
21. Dallas (From Las Vegas), Luisa Geiselsoder, C, Germany
22. Los Angeles, Leonie Fiebich, G, Germany
23. Connecticut, Kaila Charles, G/F, Maryland
24. Washington, Jaylyn Agnew, F, Creighton
25. Atlanta, Mikayla Pivec, G, Oregon State
26. New York, Erica Ogwumike, G, Rice
27. Atlanta (From Dallas), Kobi Thornton, F, Clemson
28. Indiana, Kamiah Smalls, G, James Madison
29. Phoenix, Stella Johnson, G, Rider
30. Chicago (From Minnesota), Japreece Dean, G, UCLA
31. Seattle, Haley Gorecki, G, Duke
32. Chicago, Kiah Gillespie, F, Florida State
33. Las Vegas, Lauren Manis, F, Holy Cross
34. Los Angeles, Tynice Martin, G, West Virginia
35. Connecticut, Juicy Landrum, G, Baylor
36. Washington, Sug Sutton, G, Texas
Niagara University vs. Saint Peter's University MAAC Women's Championship tournament
No.8 Niagara University Jordan Edwards #1 dives for a loose ball against No.9 Saint Peter's University Kendrea Williams #23, left and Gabrielle Harris #5, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
-- HIDE VERTICAL GALLERY ASSET TITLES --
Maac Hoops
No. 8 Niagara University Adia Brisker #3, right lose control of the ball as she dives to the basket against No.9 Saint Peter's University Taiah Thornton #1, left during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.8 Niagara University Jai Moore #4, right drives to the basket against No.9 Saint Peter's University Cinnamon Dockery #13, left during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Sammy Lochner #10, right attempts to block the shot of No.8 Niagara University Sydney Faulcon #30, left during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.8 Niagara University Adia Brisker #3, left battle a rebound against No.9 Saint Peter's University Willisha Jackson #14, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Wil'lisha Jackson #14, left battle for the tip off against No. 8 Niagara University Emerald Ekpiteta #12, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's Wil'lisha Jackson #14, left battle for the ball against University Dagny Davidsdottir #33, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Taiah Thornton #1 grabs a loose ball against No. 8 Niagara University Emerald Ekpiteta #12 during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Gabrielle Harris #5, left battle for a rebound against No.8 Niagara University Morgan Baughman #24, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No.9 Saint Peter's University Sammy Lochner #10,middle battle for the ball against No.8 Niagara University Emerald Ekpiteta #12, left and Morgan Baughman #24, right during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
EDWARD LEA / STAFF PHOTOGRAPHER
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
Saint Peter’s Wil’lisha Jackson and Niagara’s Dagny Davisdottir stretch for the ball during their first-round game at Boardwalk Hall bright and early Monday morning.
Edward Lea / staff photographer
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
Maac Hoops
No. 8 Niagara University vs. No.9 Saint Peter's University during the half of MAAC Women's Championship tournament at Jim Whelan Boardwalk Hall, Atlantic City, NJ. Tuesday March 10, 2020. Edward Lea Staff Photographer / Press of Atlantic City
Edward Lea
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